Макдэвид и Драйзайтль 2-й раз подряд набрали 100 очков в сезоне НХЛ первым и вторым. Это 2-й случай для дуэтов в истории после Орра и Эспозито

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Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль повторили рекорд НХЛ для дуэтов со 100 очками за сезон.

Сегодня немецкий нападающий «Эдмонтона» набрал 100-е очко в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:3).

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров (44+56 в 66 матчах), лидирует его партнер Коннор Макдэвид (129 очков в 68 играх, 56+73).

В прошлом сезоне первым набрал 100 очков тоже Макдэвид (всего 123 в 80, 44+79, «Арт Росс Трофи»), вторым – тоже Драйзайтль (всего 110 в 80, 55+55).

Ранее в истории только одному дуэту партнеров удавалось 2 сезона подряд набирать 100 очков первым и вторым в лиге. Это были члены Зала хоккейной славы Бобби Орр и Фил Эспозито («Бостон», 1973/74 и 1974/75). 

В итоге в сезоне-1973/74 Эспозито выиграл «Арт Росс», набрав 145 (68+77) очков в 78 играх, Орр стал вторым – 122 (32+90) в 74. 

В сезоне-1974/75 лучшим бомбардиром стал Орр (2-й раз за карьеру, это единственные случаи победы защитника в гонке) – 135 (46+89) очков в 80 играх, Эспозито стал вторым – 127 (61+66) в 79. 

Добавим, что в сезонах-1983/84 и 1984/85 первым и вторым 100 очков тоже набирали игроки одного клуба – «Эдмонтона». Но это были разные дуэты – в первом случае Уэйн Гретцки и Пол Коффи, во втором – Уэйн Гретцки и Яри Курри. 

3 комментария

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Pink Floyd1276
Опачки, приплыли - а что у Гретцки и Курри не было - и сколько сезонов за 100 у партнеров было за всю историю?
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гилберт
Следующими будут Орлов и Пастрняк.
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Hola Hola
У каждой эпохи свои герои. Этой парочке бы еще КС выиграть, чтобы безоговорочно вписать себя в пантеон великих!
+5
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