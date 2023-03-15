Макдэвид и Драйзайтль 2-й раз подряд набрали 100 очков в сезоне НХЛ первым и вторым. Это 2-й случай для дуэтов в истории после Орра и Эспозито

Коннор Макдэвид и повторили рекорд НХЛ для дуэтов со 100 очками за сезон.

Сегодня немецкий нападающий « » набрал 100-е очко в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:3).

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров (44+56 в 66 матчах), лидирует его партнер (129 очков в 68 играх, 56+73).

В прошлом сезоне первым набрал 100 очков тоже Макдэвид (всего 123 в 80, 44+79, «Арт Росс Трофи»), вторым – тоже Драйзайтль (всего 110 в 80, 55+55).

Ранее в истории только одному дуэту партнеров удавалось 2 сезона подряд набирать 100 очков первым и вторым в лиге. Это были члены Зала хоккейной славы и («Бостон», 1973/74 и 1974/75).

В итоге в сезоне-1973/74 Эспозито выиграл «Арт Росс», набрав 145 (68+77) очков в 78 играх, Орр стал вторым – 122 (32+90) в 74.

В сезоне-1974/75 лучшим бомбардиром стал Орр (2-й раз за карьеру, это единственные случаи победы защитника в гонке) – 135 (46+89) очков в 80 играх, Эспозито стал вторым – 127 (61+66) в 79.

Добавим, что в сезонах-1983/84 и 1984/85 первым и вторым 100 очков тоже набирали игроки одного клуба – «Эдмонтона». Но это были разные дуэты – в первом случае Уэйн Гретцки и Пол Коффи, во втором – Уэйн Гретцки и Яри Курри.