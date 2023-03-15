Макдэвид и Райан Рейнольдс поучаствовали во введении группы Nickelback в Зал славы канадской музыки

Теги светская хроника Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Rogers Place музыка Хоккей

Коннор Макдэвид поучаствовал во введении группы Nickelback в Зал славы канадской музыки.

Церемония прошла в рамках премии Juno Awards-2023 в Эдмонтоне.

В мероприятии также принял участие Райан Рейнольдс. На арене Rogers Place показали видео, в котором актер рассказал об истории канадской рок-группы Nickelback.

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Ответ Mephi027
Можно было бы сэкономить, пригласив вместо них Райана Гослинга и МакКиннона.
Можно вообще почти задаром,Кифера Сатерлэнда и Коди Икина..😁
+2
0
+2
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Mephi027
Можно было бы сэкономить, пригласив вместо них Райана Гослинга и МакКиннона.
+2
0
+2
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