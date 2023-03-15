Макдэвид и Райан Рейнольдс поучаствовали во введении группы Nickelback в Зал славы канадской музыки
Коннор Макдэвид поучаствовал во введении группы Nickelback в Зал славы канадской музыки.
Церемония прошла в рамках премии Juno Awards-2023 в Эдмонтоне.
В мероприятии также принял участие Райан Рейнольдс. На арене Rogers Place показали видео, в котором актер рассказал об истории канадской рок-группы Nickelback.
Дэдпул хочет купить клуб НХЛ! Но есть сложности: нужно найти деньги и договориться с индейцами
Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Кучерова для XXI века. У канадца 56+73 в 68 играх
2 комментария