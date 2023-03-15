НХЛ. «Вашингтон» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Колорадо», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Анахайм» против «Айлендерс»
«Вашингтон» примет «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Колорадо», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Анахайм» будет противостоять «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 04.30, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вашингтонских поддержать Принципы не позволяют..
Баффоло всё ещё реальный конкурент за Дикую Карту..
Да.. Сложный выбор..
https://postimg.cc/grqKQypC
Но тренер Ламберт решил основательно подготовиться к Каролине/Девилс и дать команде облегченные нагрузки в Калифорнийских гастролях..
Поэтому ещё будет пара игр, таких как с Вашингтонскими и LA.. повезет выиграем не повезет проиграем..
А уже после 71 - 72 игры - будем сметать всё на своём пути!
Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!
Айлендерс!