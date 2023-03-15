НХЛ. «Вашингтон» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Колорадо», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Анахайм» против «Айлендерс»

Теги результаты Айлендерс Баффало Торонто Вашингтон Сент-Луис Миннесота Колорадо Анахайм НХЛ Хоккей

«Вашингтон» примет «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Колорадо», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Анахайм» будет противостоять «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Колорадо
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Баффало
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Миннесота
Дата проведения
16 марта, 04.30, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Айлендерс
Дата проведения
16 марта, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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14 комментариев

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hhlg
Вчера кстати помимо анимационный игры был анимационный ролик как Овечкин идёт за орехом. Теперь и дети в курсе, НХЛ знает, что показывать, пока осетин в срезах орёт про никому не нужный рекорд, АХАХ)
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hhlg
Ответ забил на оборону
Ах, как это мило! Ну ведь права жеж! Зачем надо было керосин сливать в лужу?
Ваще, считай золотой дождь над черным. Попахивает BLM. Готовь колено! ;)
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hhlg
Ответ Jeff Lebowski
Как там, Русскую Машину отремонтировали?
Скоро узнаем
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забил на оборону
Ответ hhlg
Буду картинками https://postimg.cc/grqKQypC
Ах, как это мило! Ну ведь права жеж! Зачем надо было керосин сливать в лужу?
0
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Jeff Lebowski
Как там, Русскую Машину отремонтировали?
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Суворов Антон
Интересная пара Баффоло vs Вашингтонские..

Вашингтонских поддержать Принципы не позволяют..

Баффоло всё ещё реальный конкурент за Дикую Карту..

Да.. Сложный выбор..
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Сегодня Анахайм.. Хотелось бы написать, что разнесем, пройдемся бульдозером и т.д.. Но тренер Ламберт решил основательно подготовиться к Каролине/Девилс и дать команде облегченные нагрузки в Калифорнийских гастролях.. Поэтому ещё будет пара игр, таких как с Вашингтонскими и LA.. повезет выиграем не повезет проиграем.. А уже после 71 - 72 игры - будем сметать всё на своём пути! Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта! Айлендерс!
Трава - зелёная, море - синее, горы - высокие, Суворов - банальный ;(
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hhlg
Ответ забил на оборону
Не всегда понимаю этот язык - московский. По-русски умеешь?
Буду картинками

https://postimg.cc/grqKQypC
+1
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Бобынин
Сегодня неинтересно
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Суворов Антон
Сегодня Анахайм.. Хотелось бы написать, что разнесем, пройдемся бульдозером и т.д..

Но тренер Ламберт решил основательно подготовиться к Каролине/Девилс и дать команде облегченные нагрузки в Калифорнийских гастролях..

Поэтому ещё будет пара игр, таких как с Вашингтонскими и LA.. повезет выиграем не повезет проиграем..

А уже после 71 - 72 игры - будем сметать всё на своём пути!

Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!

Айлендерс!
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забил на оборону
Ответ hhlg
Вашингтон примет. Как это по Асашайному. He/Him все дела ;)
Не всегда понимаю этот язык - московский. По-русски умеешь?
+1
-3
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hhlg
Ответ забил на оборону
Вашингтон примет, Торонто сыграет. Нормальный прогноз.
Вашингтон примет. Как это по Асашайному. He/Him все дела ;)
0
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забил на оборону
Вашингтон примет, Торонто сыграет. Нормальный прогноз.
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hhlg
Вызывайте Суворову бригаду. Прогнозы в очередной раз не сбываются, Айлендерс продолжают бесславное падение ;)
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