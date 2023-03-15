Лотерея драфта НХЛ-2023 пройдет 8 мая
Лотерея драфта НХЛ-2023 назначена на 8 мая.
В ней примут участие команды, не попавшие в плей офф Кубка Стэнли.
Лотерея определит порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.
Фаворитом драфта считается форвард молодежной сборной Канады Коннор Бедард.
Первый раунд состоится 28 июня, раунды со второго по седьмой – 29 июня.
Бегает_мечется..
А будет в итоге 9 - 11 место по окончании регулярки..
Вашингтонские же Барри выкинули..
Хоккейного бога прогневали..
Отсюда и результат!