Лотерея драфта НХЛ-2023 пройдет 8 мая

Лотерея драфта НХЛ-2023 назначена на 8 мая.

В ней примут участие команды, не попавшие в плей офф Кубка Стэнли.

Лотерея определит порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

Фаворитом драфта считается форвард молодежной сборной Канады Коннор Бедард.

Первый раунд состоится 28 июня, раунды со второго по седьмой – 29 июня.