Лотерея драфта НХЛ-2023 пройдет 8 мая

Теги НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Лотерея драфта НХЛ-2023 назначена на 8 мая.

В ней примут участие команды, не попавшие в плей офф Кубка Стэнли.

Лотерея определит порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

Фаворитом драфта считается форвард молодежной сборной Канады Коннор Бедард.

Первый раунд состоится 28 июня, раунды со второго по седьмой – 29 июня.

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6 комментариев

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The world champion 1998
Эдмонтон, надеюсь, в ней участвовать не будет.
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The world champion 1998
Ответ hhlg
Бедардобиль. Хотя Мичков не хуже)
Хуже. Даже уже тем, что не центр.
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hhlg
Ответ Владимири Йолкиннен
и главный приз.... Аааааавтомобиииль!!!
Бедардобиль. Хотя Мичков не хуже)
0
-2
-2
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hhlg
Ответ Суворов Антон
hhlg ждёт_готовится.. Бегает_мечется.. А будет в итоге 9 - 11 место по окончании регулярки.. Вашингтонские же Барри выкинули.. Хоккейного бога прогневали.. Отсюда и результат!
А 9-11 место в драфте не участвуют? Не позорься ;)
0
-3
-3
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Владимири Йолкиннен
и главный приз.... Аааааавтомобиииль!!!
+5
0
+5
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Суворов Антон
hhlg ждёт_готовится..

Бегает_мечется..

А будет в итоге 9 - 11 место по окончании регулярки..

Вашингтонские же Барри выкинули..

Хоккейного бога прогневали..

Отсюда и результат!
+5
-2
+3
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