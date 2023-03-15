Генменеджер «Торпедо»: «В погоне за сравнением с НХЛ забываем про логистику. Там клубы в полудепутатском статусе. А мы в Шереметьево проходим в общей очереди»

Генменеджер «Торпедо» рассказал о проблемах с логистикой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Со стороны казалось, что начал паниковать в конце регулярки, поскольку стал сетовать на тяжелое расписание матчей, хотя до этого никогда не жаловался на обстоятельства.

– Думаю, это немножко с другим связано. Это вопрос контекста. Упущен такой момент: Игорь Николаевич поддерживает то, чтобы в КХЛ было больше матчей.

– Потому и удивило, что он вспоминал о пяти играх через день у « », хотя сам долго играл в НХЛ, где за сезон проводил по 80 матчей в регулярке.

– Здесь был момент логистики. Концовка регулярного чемпионата у нас получалась немного скомканной: кто-то уже отдыхал, готовился к плей-офф, а мы летали в Омск и Челябинск. 26 февраля заканчиваем регулярный чемпионат, а 1-2 марта начинаем плей-офф.

Просто если сравнивать с одной лигой, то там обычно есть пауза, когда дают отдохнуть команде, которая конец регулярного чемпионата провела на одном из самых дальних выездов. И ей не приходится сразу начинать плей-офф, пускай и дома, как это было сейчас у нас. Плюс мы давно пытаемся донести, что большое количество матчей – это нормально и все за. Но мы в погоне за таким сравнением с НХЛ забываем про логистику.

Я регулярно повторяю, что логистика у нас совсем иначе выглядит. Поэтому считаю, что для всех команд должна быть упрощенная процедура регистрации в аэропорту, погрузка и выезд-вылет. Потому, что, к сожалению, сейчас это неоправданно занимает уйму времени. В НХЛ в таких ситуациях все команды находятся, грубо говоря, в полудепутатском статусе.

– Это вам надо тогда из правительственных терминалов вылетать и прилетать туда же.

– Что-то типа того, но необязательно правительственные терминалы. Можно в обычном VIP-терминале или просто в режиме ускоренного прохода через общий выход. Потому что действительно странно, что мы едем в Шереметьево и проходим в общей очереди.

– Даже бизнес-классом не получается быстрее пройти?

– Это ошибочное мнение, что когда команда летает чартером, то она быстрее вылетает. Пока не загрузят регулярные рейсы, мы не можем вылететь, – сказал .