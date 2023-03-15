Генменеджер «Торпедо»: «В погоне за сравнением с НХЛ забываем про логистику. Там клубы в полудепутатском статусе. А мы в Шереметьево проходим в общей очереди»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Максим Гафуров Хоккей

Генменеджер «Торпедо» рассказал о проблемах с логистикой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Со стороны казалось, что Игорь Ларионов начал паниковать в конце регулярки, поскольку стал сетовать на тяжелое расписание матчей, хотя до этого никогда не жаловался на обстоятельства.

– Думаю, это немножко с другим связано. Это вопрос контекста. Упущен такой момент: Игорь Николаевич поддерживает то, чтобы в КХЛ было больше матчей.

– Потому и удивило, что он вспоминал о пяти играх через день у «Торпедо», хотя сам долго играл в НХЛ, где за сезон проводил по 80 матчей в регулярке.

– Здесь был момент логистики. Концовка регулярного чемпионата у нас получалась немного скомканной: кто-то уже отдыхал, готовился к плей-офф, а мы летали в Омск и Челябинск. 26 февраля заканчиваем регулярный чемпионат, а 1-2 марта начинаем плей-офф.

Просто если сравнивать с одной лигой, то там обычно есть пауза, когда дают отдохнуть команде, которая конец регулярного чемпионата провела на одном из самых дальних выездов. И ей не приходится сразу начинать плей-офф, пускай и дома, как это было сейчас у нас. Плюс мы давно пытаемся донести, что большое количество матчей – это нормально и все за. Но мы в погоне за таким сравнением с НХЛ забываем про логистику.

Я регулярно повторяю, что логистика у нас совсем иначе выглядит. Поэтому считаю, что для всех команд должна быть упрощенная процедура регистрации в аэропорту, погрузка и выезд-вылет. Потому, что, к сожалению, сейчас это неоправданно занимает уйму времени. В НХЛ в таких ситуациях все команды находятся, грубо говоря, в полудепутатском статусе.

– Это вам надо тогда из правительственных терминалов вылетать и прилетать туда же.

– Что-то типа того, но необязательно правительственные терминалы. Можно в обычном VIP-терминале или просто в режиме ускоренного прохода через общий выход. Потому что действительно странно, что мы едем в Шереметьево и проходим в общей очереди.

– Даже бизнес-классом не получается быстрее пройти?

– Это ошибочное мнение, что когда команда летает чартером, то она быстрее вылетает. Пока не загрузят регулярные рейсы, мы не можем вылететь, – сказал Максим Гафуров.

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9 комментариев

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dionne
не пойму,а лига то здесь при чем?договариваетесь и летайте через VIP терминал,кто вам не даёт?
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Виталий [Matiss] Деркачев
Ну так они зарабатывают всей лигой, а не сидят на бюджете региона. Поэтому и могут себе чартеры позволить ,опять же парни в АХЛ и на бусике ездят по 500км у Миннесоты не так давно на канал был видос, как они едут на выезд в автобусе без расклейки, обычный беленький бусик. А в КХЛ у половины команд есть свой самолет.
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waleri
Это зависит от агента, который занимается логистикой команды. Если руководство клуба не горит желанием заказывать чартер, а предпочитает летать регуляркой, здесь тоже есть свои нюансы. Нужно уметь договариваться, чтобы команде была выделена отдельная стойка во время регистрации. Можно решить вопросы с а/к и с багажом. Профи надо брать на работу, а не кумов и знакомых.
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Матроскин52
Нам надо иметь свой чемпионат, не зависящий от международных турниров… Наш хоккей имеет свое имя, свою особенность, и надо бы ориентироваться на нашего болельщика! Профессор мудр, он говорит о равномерном календаре, как в том чемпионате, чье название нельзя произносить вслух… Харламов же говорит о логистике, и здесь действительно, глядя на карту нашей страны, есть проблемы…
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Ыжык
Вопрос не в логистике, а в тупых требованиях ФХР. Положили бы болт на международный календарь и играли бы до лета. Тогда и с логистикой все нормально было бы и количество матчей выросло.
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Booligan
Ребят, вы там держитесь!
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Алекс Грэй
Может ещё летаете в экономе на обычных рейсах? Или же свой самолет есть для команды? Завтра окажется, что там бюджеты более 100 млн. бакосв, а тут и не близко. Потом окажется, что там есть Макдевид, а у нас нету.
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lnm1956@ya.ru
и что ? вот прям разрыдаюсь
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mihany12
Ни чего страшного, не скорая и не пожарные, постоят вместе с «простыми» людьми, ближе к народу будут, «звезды»… ))
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