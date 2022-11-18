Разин закрывает телеграм-канал: «Приятно было пообщаться, но мне нужно сосредоточиться на хоккее. Все мои мысли теперь – только о «Северстали»

сообщил, что закрывает свой телеграм-канал.

«Всем привет!

Моя основная работа – главный тренер . К сожалению, команда не идет на том месте, где хочется ее видеть всем болельщикам, естественно, и мне тоже.

Нам в каждом поражении не хватает чуть-чуть. Я люблю повторять ребятам, чтобы они искали причины неудач не в других, а в себе. Так же делаю и я.

Именно поэтому я закрываю свой канал. Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него.

Приятно было пообщаться, но приоритеты надо расставлять правильно. Все мои мысли теперь будут сосредоточены только на команде.

Всем удачи и здоровья!!! Берегите себя и своих близких», – написал Разин в публикации в канале.

Череповецкий клуб набрал 31 очко в 31 матче текущего Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 9-е место в таблице Западной конференции.