Разин покинет «Северсталь». Новый клуб станет известен позднее («СЭ»)

покинет « », новый клуб станет известен позднее.

Об этом сообщает « ».

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года.

В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф вылетела в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).

Разин о будущем в «Северстали»: «Я уже принял решение. Надеюсь, олигархи в Череповце обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом»