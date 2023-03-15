Разин покинет «Северсталь». Новый клуб станет известен позднее («СЭ»)

Теги Северсталь возможные переходы КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин покинет «Северсталь», новый клуб станет известен позднее. 

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года.

В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф вылетела в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4). 

Разин о будущем в «Северстали»: «Я уже принял решение. Надеюсь, олигархи в Череповце обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом»

39 комментариев

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Пинающий Достоинства
В Ладу
+1
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369
Ответ Dinamik1
Разин идет в Динамо а Кудашов в Северсталь.У нас давно обмены происходят так что ждем официального сообщения.
жалко черепов
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Dinamik1
Разин идет в Динамо а Кудашов в Северсталь.У нас давно обмены происходят так что ждем официального сообщения.
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Рамазан Сарвардинов
давай салават юлаев болею за салават юлаев
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Dragon10
Ответ chto s licom?
он стопроцентно не пойдет помощником, ты шо
Тоже верю в его амбиции и стержень. Но ни в коем случае не осудил бы, случись такое
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Александр Васильев
Давно было ясно, что к А.Разину по окончании сезона образуется очередь. Такие тренеры на дороге не валяются.
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chto s licom?
Ответ Dragon10
А может, он устал биться на пределе возможностей за скромную зарплату и решил подработать помощником в стане коней или поней. Тем более, наглядно показал, что Фёдорову просто необходим толковый помощник для подстраховки. И с более жирных мест уходили помощниками главные тренеры, хотя он возможно не такой
он стопроцентно не пойдет помощником, ты шо
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Dragon10
Ответ *BG*
Подождет окончания ПО, и выберет самый лучший и жирный вариант. Предложений будет много. Вполне возможно, что и из топ-клубов. Заслужил однозначно! Но это большой минус и потеря для Северстали.
А может, он устал биться на пределе возможностей за скромную зарплату и решил подработать помощником в стане коней или поней. Тем более, наглядно показал, что Фёдорову просто необходим толковый помощник для подстраховки. И с более жирных мест уходили помощниками главные тренеры, хотя он возможно не такой
+2
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+2
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Сергей Орлов
Уже решенный вопрос
Ну, тогда поменял шило на мыло, бюджеты клубов соизмеримы, но амбиций в Минске больше, чем амуниций. Возможно денег ему больше предложили, но и в Череповце мог получить те же деньги в новом сезоне.
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Антон Ермазов
Авто или Уфа
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Dragon10
Ответ Алексей Иванов
В Салават или Авто
В Авто он пробовался. Салават, если не захочет вернуться к атакующему хоккею, то скорее оставит Козлова
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Тихий летун
ЦСКА
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Сергей Орлов
Ответ ftw2002@yandex.ru
Посмотрим. Речь шла о топ-клубе, но при всём уважении к белорусам их Динамо топом никогда не было).
Уже решенный вопрос
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shibzik
В Динамо мск
В севу Мартемьянов
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-1
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Конан Варвар
в Ак Барс он собирается, Билл уйдёт после плей-офф
+1
-1
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Сергей Орлов
Минское
Посмотрим. Речь шла о топ-клубе, но при всём уважении к белорусам их Динамо топом никогда не было).
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Егор Привалов
Ответ Dok.Polet
Северстали нужно было бы побороться за него. Разин умеет мотивировать середнячков.
Предположу, что Разин выставил требования клубу, а клуб их не удовлетворил. Очень жаль.
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*BG*
Подождет окончания ПО, и выберет самый лучший и жирный вариант. Предложений будет много. Вполне возможно, что и из топ-клубов. Заслужил однозначно! Но это большой минус и потеря для Северстали.
+1
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гилберт
Ответ Игорь Васильев
В СКА Йозе ещё в тренера не наигрался. Так что вряд ли
Помощником.
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Dok.Polet
Северстали нужно было бы побороться за него. Разин умеет мотивировать середнячков.
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Сергей Орлов
Ответ Данил Колпиков
Восток мб? Салават или Магнитка или авто? Хотя и Динамо может быть
В Беларусь поедет.
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Сергей Орлов
Ответ ftw2002@yandex.ru
Динамо Москва похоже...
Минское
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Иванов
В Салават или Авто
Динамо Минск
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Сергей Орлов
Ответ Александр Серов
Автомобилист может ..
Минск
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srs
Ответ Семен Бабцов
И куда теперь? А как же Северсталь?
В идеале циркъ, но
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-3
-3
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