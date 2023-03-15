Разин покинет «Северсталь». Новый клуб станет известен позднее («СЭ»)
Андрей Разин покинет «Северсталь», новый клуб станет известен позднее.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года.
В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф вылетела в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).
Разин о будущем в «Северстали»: «Я уже принял решение. Надеюсь, олигархи в Череповце обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом»
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