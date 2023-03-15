Разин пожелал ЦСКА выиграть 2-й Кубок Гагарина подряд: «Будет приятно, что мы с ними бились до конца, а они потом порвут всех в клочья»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин пожелал ЦСКА выиграть 2-й Кубок Гагарина подряд. 

В первом раунде текущего розыгрыша московский клуб выбил «Северсталь» под руководством Разина (4-3, 5:3 в седьмом матче). 

«Хорошая серия получилась. В нас, конечно, никто не верил. В принципе, мы и проиграли, но все все видели. Думаю, вы не будете больше писать, что ЦСКА не настроился, еще что-то. Мы доказали, что все-таки те игры, которые мы выигрывали, выигрывали мы, а не проигрывал ЦСКА.

Жалко, конечно, уходить второй год подряд на первой стадии в седьмом матче. Играли с хорошей командой. Я желаю ЦСКА повторить успех прошлого года, потому что все-таки будет приятно, что мы с ними бились до конца, а они потом порвут всех в клочья.

Удачи им. До встречи в новом году», – сказал главный тренер клуба из Череповца. 

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3 комментария

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*BG*
Ответ Xell
Фигвам
Вчера некоторые истинные болельщики Металлурга за 10 минут до конца третьего периода свою команду в отпуск провожали. А кое-кто, вообще, желал проигрыша Металлурга и победы Автомобилиста. А теперь он тут нам фигвамы рисует.
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цэсемьэр
в этом году у Кубка будет новый обладатель.
p.s. и это не Торпедо
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Xell
Фигвам
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