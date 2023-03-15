Разин пожелал ЦСКА выиграть 2-й Кубок Гагарина подряд: «Будет приятно, что мы с ними бились до конца, а они потом порвут всех в клочья»

Главный тренер « » пожелал ЦСКА выиграть 2-й подряд.

В первом раунде текущего розыгрыша московский клуб выбил « » под руководством Разина (4-3, 5:3 в седьмом матче).

«Хорошая серия получилась. В нас, конечно, никто не верил. В принципе, мы и проиграли, но все все видели. Думаю, вы не будете больше писать, что не настроился, еще что-то. Мы доказали, что все-таки те игры, которые мы выигрывали, выигрывали мы, а не проигрывал ЦСКА.

Жалко, конечно, уходить второй год подряд на первой стадии в седьмом матче. Играли с хорошей командой. Я желаю ЦСКА повторить успех прошлого года, потому что все-таки будет приятно, что мы с ними бились до конца, а они потом порвут всех в клочья.

Удачи им. До встречи в новом году», – сказал главный тренер клуба из Череповца.