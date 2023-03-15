Разин о будущем в «Северстали»: «Я уже принял решение. Надеюсь, олигархи в Череповце обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом»

Теги Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин в ближайшее время объявит о том, останется ли главным тренером «Северстали».

Череповецкая команда проиграла ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Вы в следующем сезоне останетесь в «Северстали»? Или уйдете работать в топ‑клуб КХЛ?

– Через пару дней состоится итоговая пресс‑конференция «Северстали». Я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос. Но с топ‑клубами я еще не работал.

Когда я возглавлял «Автомобилист», он еще не был топ‑клубом. После того, как мы там провели хороший сезон, олигархи обратили внимание на нашу команду.

Я все‑таки надеюсь, что олигархи в Череповце обратят внимание на «Северсталь», и она станет топ‑клубом.

А останусь я или нет – другой вопрос. Я решение уже принял. Объявлю через пару дней, – сказал главный тренер «Северстали».

«Северсталь» была максимально близка к чуду, но дальше идет ЦСКА. И тут есть два вопроса к судьям

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3 комментария

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RVC
ОАО Северсталь принадлежит (если так можно сказать) самому богатому человеку в России, если не ошибаюсь. Неужели действительно нельзя выделять побольше бюджета спортивному клубу, который единственный в городе выступает на таком серьезном уровне? Это же будет всего лишь одна песчинка на пляже всего его состояния, даже если каждый сезон выделять деньги из своего кармана
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ARAMIS777
Удачи Андрею. Хорошую команду слепил.
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artistry
Смешно называет Олигархами, давно уже нет таких
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