Разин о будущем в «Северстали»: «Я уже принял решение. Надеюсь, олигархи в Череповце обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом»

в ближайшее время объявит о том, останется ли главным тренером «Северстали».

Череповецкая команда проиграла ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Вы в следующем сезоне останетесь в «Северстали»? Или уйдете работать в топ‑клуб ?

– Через пару дней состоится итоговая пресс‑конференция «Северстали». Я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос. Но с топ‑клубами я еще не работал.

Когда я возглавлял «Автомобилист», он еще не был топ‑клубом. После того, как мы там провели хороший сезон, олигархи обратили внимание на нашу команду.

Я все‑таки надеюсь, что олигархи в Череповце обратят внимание на « », и она станет топ‑клубом.

А останусь я или нет – другой вопрос. Я решение уже принял. Объявлю через пару дней, – сказал главный тренер «Северстали».

«Северсталь» была максимально близка к чуду, но дальше идет ЦСКА. И тут есть два вопроса к судьям