Президент «Лиги Ставок» о СКА: «Идеальный сплав необузданной энергии Ротенберга и опыта Юрзинова со штабом. Клуб побил все рекорды, мы гордимся этим»

Президент «Лиги Ставок» высказался об удачном сезоне СКА во главе с .

– В идеальный сплав необузданной энергии Ротенберга и опыта того же Владимира Владимировича Юрзинова с остальным тренерским штабом. СКА прошел регулярный сезон, побив все рекорды, есть результат – и это главное.

Быть главным тренером команды-лидера, очевидного фаворита, крайне сложно, но Ротенберг справляется, и мы, как партнеры СКА, гордимся этими достижениями.

– Как «Лига Ставок» взаимодействует с хоккейным клубом?

– Мы проводим совместные мероприятия, благотворительные акции, не считая целого ряда маркетинговых активаций во время игр. Я еще раз хотел бы подчеркнуть текущие успехи СКА, надеюсь, это войдет в традицию, – сказал Юрий Красовский.