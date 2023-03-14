Президент «Лиги Ставок» о СКА: «Идеальный сплав необузданной энергии Ротенберга и опыта Юрзинова со штабом. Клуб побил все рекорды, мы гордимся этим»
Президент «Лиги Ставок» высказался об удачном сезоне СКА во главе с Романом Ротенбергом.
– В СКА идеальный сплав необузданной энергии Ротенберга и опыта того же Владимира Владимировича Юрзинова с остальным тренерским штабом. СКА прошел регулярный сезон, побив все рекорды, есть результат – и это главное.
Быть главным тренером команды-лидера, очевидного фаворита, крайне сложно, но Ротенберг справляется, и мы, как партнеры СКА, гордимся этими достижениями.
– Как «Лига Ставок» взаимодействует с хоккейным клубом?
– Мы проводим совместные мероприятия, благотворительные акции, не считая целого ряда маркетинговых активаций во время игр. Я еще раз хотел бы подчеркнуть текущие успехи СКА, надеюсь, это войдет в традицию, – сказал Юрий Красовский.
11 комментариев