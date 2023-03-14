Президент «Лиги Ставок» о СКА: «Идеальный сплав необузданной энергии Ротенберга и опыта Юрзинова со штабом. Клуб побил все рекорды, мы гордимся этим»

Теги СКА Владимир Юрзинов бизнес КХЛ Роман Ротенберг Лига Ставок Хоккей

Президент «Лиги Ставок» высказался об удачном сезоне СКА во главе с Романом Ротенбергом

– В СКА идеальный сплав необузданной энергии Ротенберга и опыта того же Владимира Владимировича Юрзинова с остальным тренерским штабом. СКА прошел регулярный сезон, побив все рекорды, есть результат – и это главное.

Быть главным тренером команды-лидера, очевидного фаворита, крайне сложно, но Ротенберг справляется, и мы, как партнеры СКА, гордимся этими достижениями.

– Как «Лига Ставок» взаимодействует с хоккейным клубом?

– Мы проводим совместные мероприятия, благотворительные акции, не считая целого ряда маркетинговых активаций во время игр. Я еще раз хотел бы подчеркнуть текущие успехи СКА, надеюсь, это войдет в традицию, – сказал Юрий Красовский. 

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11 комментариев

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Кеша
Ответ Dok.Polet
А может 4-2 СКА-Динамо ? 3-3 ЦСКА-Сева ? Проигрыш всех лидеров в первом туре и такое судейство матрасов в ПО ?
Мое личное мнение , что будут тащить СКА к КГ под руководством Ротенберга , чтобы он еще 20 лет рот не закрывал . И здесь будут все средства хороши .
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Elegante
А чего это он Ротенберга не по имени-отчеству?)
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Кеша
Этот Красовский явно чего то хочет от Ротенберга . Не зря он с утра поет дифирамбы . Судя по тому , что Ротенберг выносит на прессу , то он плохой ученик Юрзинова . Юрзинова он пригласил для поднятия собственного веса , как и те 12 наших НХЛ овцев прошедших через СКА от Яшина и Набокова , до Ковальчука и Войнова.
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Dok.Polet
Ответ Кеша
Какая разница где подхалимничать .
А может 4-2 СКА-Динамо ? 3-3 ЦСКА-Сева ? Проигрыш всех лидеров в первом туре и такое судейство матрасов в ПО ?
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Сергей Орлов
Ахахахахаха)
+1
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+1
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Кеша
Ответ Dok.Polet
Как всем известно, "Лига ставок" взаимодействует с ФХР и официальный партнер Сборной России по хоккею. При чем тут СКА ?
Какая разница где подхалимничать .
+3
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+3
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Dok.Polet
Ответ Maluma Amulam
Какие рекорды?
Повышение количества игр в ПО, проигрыши в первых турах ПО лидеров. Вот они рекорды.
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Dok.Polet
Как всем известно, "Лига ставок" взаимодействует с ФХР и официальный партнер Сборной России по хоккею. При чем тут СКА ?
+2
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+2
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Кеша
Какие рекорды ? Рекорды по болтовне он точно побил . Больше него никто из тренеров столько не наговорил . Или это стеб?!
+1
0
+1
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Jenqa123
Ответ Maluma Amulam
Какие рекорды?
По употреблению слов "система" и "канадцы"
+5
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+5
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Maluma Amulam
Какие рекорды?
+3
0
+3
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