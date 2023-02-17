«Титул СКА показал, что школа Тарасова и Тихонова живее всех живых». Юрзинов о выигрыше клубом Кубка Континента
Владимир Юрзинов назвал победу СКА в Кубке Континента продолжением советской школы хоккея.
– СКА за четыре тура до финиша завоевал Кубок Континента имени Виктора Тихонова – за победу в регулярном чемпионате. Как советник штаба, примите наши поздравления!
– В первую очередь поздравлять нужно команду СКА – тренерский штаб, игроков, руководство, моя роль, если и есть, то очень скромная.
Но я вам скажу, что к трофею имени Виктора Васильевича, глыбы нашего цеха, моего многолетнего коллеги по сборной страны нужно относиться очень серьезно. 68 матчей – это большой марафон, с кондачка его не выиграешь. Нюансов у этой победы – множество.
– Какие – главные?
– На мой взгляд, этот титул показал, что школа, основанная легендарным Анатолием Тарасовым и закрепленная Виктором Тихоновым, живее всех живых. Эта школа построена на базовой функциональной подготовке, которая всегда отличала наш хоккей, была его козырем. Это школа атакующего, комбинационного хоккея. И это школа командного духа.
Посмотрите, СКА очень ровно прошел этот тяжелый марафон, а значит, летний предсезонный период был проведен с максимальной эффективностью. В этой стабильности – один из секретов успеха. Другой – лидерство в атакующем хоккее, по заброшенным шайбам. Все это азы советской школы.
При этом все прекрасно понимают, что при нынешней формуле сезона победа в регулярном чемпионате – значимая, но не главная цель. С нетерпением ждем кубковой стадии, – сказал бывший тренер сборной СССР.
Сейчас еще сборная не играет, а так бы базовый клуб был еще))