«Титул СКА показал, что школа Тарасова и Тихонова живее всех живых». Юрзинов о выигрыше клубом Кубка Континента

назвал победу СКА в Кубке Континента продолжением советской школы хоккея.

– СКА за четыре тура до финиша завоевал Кубок Континента имени – за победу в регулярном чемпионате. Как советник штаба, примите наши поздравления!

– В первую очередь поздравлять нужно команду – тренерский штаб, игроков, руководство, моя роль, если и есть, то очень скромная.

Но я вам скажу, что к трофею имени Виктора Васильевича, глыбы нашего цеха, моего многолетнего коллеги по сборной страны нужно относиться очень серьезно. 68 матчей – это большой марафон, с кондачка его не выиграешь. Нюансов у этой победы – множество.

– Какие – главные?

– На мой взгляд, этот титул показал, что школа, основанная легендарным и закрепленная Виктором Тихоновым, живее всех живых. Эта школа построена на базовой функциональной подготовке, которая всегда отличала наш хоккей, была его козырем. Это школа атакующего, комбинационного хоккея. И это школа командного духа.

Посмотрите, СКА очень ровно прошел этот тяжелый марафон, а значит, летний предсезонный период был проведен с максимальной эффективностью. В этой стабильности – один из секретов успеха. Другой – лидерство в атакующем хоккее, по заброшенным шайбам. Все это азы советской школы.

При этом все прекрасно понимают, что при нынешней формуле сезона победа в регулярном чемпионате – значимая, но не главная цель. С нетерпением ждем кубковой стадии, – сказал бывший тренер сборной СССР.