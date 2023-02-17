«Титул СКА показал, что школа Тарасова и Тихонова живее всех живых». Юрзинов о выигрыше клубом Кубка Континента

Теги СКА Виктор Тихонов Владимир Юрзинов КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Юрзинов назвал победу СКА в Кубке Континента продолжением советской школы хоккея. 

– СКА за четыре тура до финиша завоевал Кубок Континента имени Виктора Тихонова – за победу в регулярном чемпионате. Как советник штаба, примите наши поздравления!

– В первую очередь поздравлять нужно команду СКА – тренерский штаб, игроков, руководство, моя роль, если и есть, то очень скромная.

Но я вам скажу, что к трофею имени Виктора Васильевича, глыбы нашего цеха, моего многолетнего коллеги по сборной страны нужно относиться очень серьезно. 68 матчей – это большой марафон, с кондачка его не выиграешь. Нюансов у этой победы – множество.

– Какие – главные?

– На мой взгляд, этот титул показал, что школа, основанная легендарным Анатолием Тарасовым и закрепленная Виктором Тихоновым, живее всех живых. Эта школа построена на базовой функциональной подготовке, которая всегда отличала наш хоккей, была его козырем. Это школа атакующего, комбинационного хоккея. И это школа командного духа.

Посмотрите, СКА очень ровно прошел этот тяжелый марафон, а значит, летний предсезонный период был проведен с максимальной эффективностью. В этой стабильности – один из секретов успеха. Другой – лидерство в атакующем хоккее, по заброшенным шайбам. Все это азы советской школы.

При этом все прекрасно понимают, что при нынешней формуле сезона победа в регулярном чемпионате – значимая, но не главная цель. С нетерпением ждем кубковой стадии, – сказал бывший тренер сборной СССР.

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9 комментариев

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Диандерталец
Ответ maks44
ЦСКА Тихонова и Тарасова также пылесосил. Наверное, об этом и речь.
не пойму, кто из вас троллит: ты или Юрзинов)
0
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0
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ЭЮЯ
Ответ Марат Валеев
Если б Ска выиграл со средними игроками то можно было говорить
А там что, сборную мира собрали?
0
0
0
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Worship
Играл бы СКА на востоке не было б такого отрыва по очкам
+2
0
+2
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maks44
Ответ Radik_2.0
вот это вот всё больше подошло бы к Торпедо и Ларионову, а не к клубу-пылесосу, который всю лигу дербанит не первый год
ЦСКА Тихонова и Тарасова также пылесосил. Наверное, об этом и речь.
+6
0
+6
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Эдуард Тимашев
Мда.
+1
0
+1
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J-12
🤦‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Валеев
Если б Ска выиграл со средними игроками то можно было говорить
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radik_2.0
вот это вот всё больше подошло бы к Торпедо и Ларионову, а не к клубу-пылесосу, который всю лигу дербанит не первый год
+10
0
+10
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Alex Zimin
Школа - сбора всех талантов под одной крышей?
Сейчас еще сборная не играет, а так бы базовый клуб был еще))
+1
0
+1
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