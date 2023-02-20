Ротенберг поздравил Юрзинова с 83-летием: «Легенда! Невероятно рад и горд возможности учиться у такого человека»
Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с 83-летием.
«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Юрзинова. Легенде – 83 года!
Несмотря на солидный возраст, наш мэтр и учитель сохранил живой интерес ко всему новому, молодежный задор и легкое отношение к жизни. Считаю приход Юрзинова в наш тренерский штаб одним из ключевых событий этого межсезонья.
Его ценные советы, его опыт, его поддержка и добрые слова помогают всем тренерам и хоккеистам СКА прогрессировать и в игровом, и в человеческом плане. Владимир Владимирович Юрзинова является полноценной частью нашего штаба, а любая наша победа – это его победа.
Невероятно рад и горд возможности работать вместе и учиться у такого человека.
С днем рождения, легенда!» – написал главный тренер СКА.
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