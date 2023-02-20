Ротенберг поздравил Юрзинова с 83-летием: «Легенда! Невероятно рад и горд возможности учиться у такого человека»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с 83-летием.

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Юрзинова. Легенде – 83 года!

Несмотря на солидный возраст, наш мэтр и учитель сохранил живой интерес ко всему новому, молодежный задор и легкое отношение к жизни. Считаю приход Юрзинова в наш тренерский штаб одним из ключевых событий этого межсезонья.

Его ценные советы, его опыт, его поддержка и добрые слова помогают всем тренерам и хоккеистам СКА прогрессировать и в игровом, и в человеческом плане. Владимир Владимирович Юрзинова является полноценной частью нашего штаба, а любая наша победа – это его победа.

Невероятно рад и горд возможности работать вместе и учиться у такого человека.

С днем рождения, легенда!» – написал главный тренер СКА.

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8 комментариев

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slavery
Странно, что не «невероятно рад и горд возможности УЧИТЬ такого человека»
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heivani
,,Хорош мальчик! Вдруг из отцовских сорока,сделал тысяч триста капиталу,и в службе за надворного перевалился ,и ученый.Теперь вон ещё и путешествует.Пострел везде поспел" ©/Гончаров/
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ЧакЧак
ученик !
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карабашка
Он-то легенда.Ты то тут каким боком?
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йозе марино
произашел взаимный лизь)
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SAIFUT
Тут он поздравил как тренер СКА. А когда выдут поздравления от лица вице-президента КХЛ, вице-президента ФХР, вице- президента СКА, ген.менеджера СКА, а еще чуть не забыл как глава штаба?
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Uriy1337
Как же много Ротенберга, каждый день!
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Дмитрий9779
Уже 83...здоровья мэтру!
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