Президент «Лиги Ставок» о Ротенберге: «Необычный специалист, «белая ворона», помешанный на хоккее человек. СКА – очевидный лидер нашего хоккея и фаворит Кубка Гагарина»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Лига Ставок Хоккей

Президент «Лиги Ставок» назвал Романа Ротенберга необычным тренером без тормозов. 

– Юрий Васильевич, в начале сезона КХЛ «Лига Ставок» заключила контракт с питерским СКА. В прошедшей «регулярке» армейцы выступили очень мощно, досрочно выиграв Кубок Континента и установив сразу несколько рекордов. В чем секрет Романа Ротенберга как тренера? Ведь осенью было очень много скепсиса по данному назначению.

– Как мы видим, СКА сейчас очевидный лидер нашего хоккея и фаворит Кубка Гагарина. Есть игра, состав и слаженный коллектив. Была проведена огромная работа тренерским штабом. Роман Борисович в хорошем смысле необычный специалист, «белая ворона», помешанный на хоккее человек.

В свое время меня и Олега Журавского, когда мы создавали «Лигу Ставок», тоже называли сумасшедшими, но вот эта энергетика, движение без тормозов, она у Ротенберга, безусловно, есть.

Можно вспомнить его работу как менеджера сборной на Олимпиаде в Пхенчхане, и не только успех в виде золотых медалей, но и Дом спорта, который был создан при активном участии Романа Борисовича. Мы видели своими глазами ту потрясающую атмосферу, которая там царила.

И, как итог, сам результат. Ведь мужчина славится не словами, а делами. Та же ФХР сейчас по своей структуре, организации, регламенту одна из самых прогрессивных и успешных в стране, – считает Юрий Красовский. 

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11 комментариев

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свободу попугаю
зазеркалье
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Кеша
Ответ Александр Василич
Забавно канеш. Вспоминают всегда золото в Корее. А че Пекин всегда обходите стороной?))
Это другое
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Кеша
Слава Роману Борисовичу ! Слава самому талантливому тренеру , руководителю , менеджеру !
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viktorpavlov70
Так лизал, что даже не задумался, как может один человек быть главным тренером одного из клубов и одним из руководителей ФХР. Что это откровенный конфликт интересов.
+2
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Александр Василич
Забавно канеш. Вспоминают всегда золото в Корее. А че Пекин всегда обходите стороной?))
+3
-1
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Ruscello
Ничего из вышесказанного не делает из него хорошего тренера.
+2
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Konstantin Zagainov
Ответ Bartez1986
можно просто оставить слово "Помешанный". Так правдивее будет
Вот прямо с языка сняли )))
+1
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Bartez1986
можно просто оставить слово "Помешанный". Так правдивее будет
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Unnamed80
Страшно представить, если в преддверии президентских выборов, ротенберг посмотрит 800 выступлений путина
+7
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Свирепый Бамбр*
Это не СКА и Ротенберг - это Газпром и Солнцеликий лидеры отечественного хоккея.
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Mohnatiy
Ну зачем же так глубоко?
+5
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