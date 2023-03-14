Президент «Лиги Ставок» о Ротенберге: «Необычный специалист, «белая ворона», помешанный на хоккее человек. СКА – очевидный лидер нашего хоккея и фаворит Кубка Гагарина»

Президент «Лиги Ставок» назвал Романа Ротенберга необычным тренером без тормозов.

– Юрий Васильевич, в начале сезона «Лига Ставок» заключила контракт с питерским . В прошедшей «регулярке» армейцы выступили очень мощно, досрочно выиграв Кубок Континента и установив сразу несколько рекордов. В чем секрет как тренера? Ведь осенью было очень много скепсиса по данному назначению.

– Как мы видим, СКА сейчас очевидный лидер нашего хоккея и фаворит Кубка Гагарина. Есть игра, состав и слаженный коллектив. Была проведена огромная работа тренерским штабом. Роман Борисович в хорошем смысле необычный специалист, «белая ворона», помешанный на хоккее человек.

В свое время меня и Олега Журавского, когда мы создавали «Лигу Ставок», тоже называли сумасшедшими, но вот эта энергетика, движение без тормозов, она у Ротенберга, безусловно, есть.

Можно вспомнить его работу как менеджера сборной на Олимпиаде в Пхенчхане, и не только успех в виде золотых медалей, но и Дом спорта, который был создан при активном участии Романа Борисовича. Мы видели своими глазами ту потрясающую атмосферу, которая там царила.

И, как итог, сам результат. Ведь мужчина славится не словами, а делами. Та же сейчас по своей структуре, организации, регламенту одна из самых прогрессивных и успешных в стране, – считает Юрий Красовский.