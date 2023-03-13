Валерий Каменский: «Все заинтересованы, чтобы Россия и Беларусь вернулись. Без этих сборных ЧМ неполноценный»

считает неполноценным ЧМ по хоккею без сборных России и Беларуси.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов выступают за возвращение России на турниры. При этом Чехия, , и страны Балтии против.

«Все заинтересованы, чтобы наша сборная и национальная команда вернулись на международную арену. Без этих сборных чемпионат неполноценный и те медали, которые завоюют страны на ближайших соревнованиях без наших национальных команд будут неполноценными.

Думаю, что все решится на ближайшем чемпионате мира. Там будет проходить конгресс, и нам нужно со своей стороны поработать и постараться вернуться на международную арену до конца, безо всяких запятых.

Почему канадцы с американцами за возвращение нашей сборной на чемпионат мира, а чехи, шведы, финны и прибалтийские страны против? Интерес к этому соревнованию без нас пропадает. У России самая большая армия болельщиков, и самые лучшие игры проходят между канадцами, американцами и нами», – считает вице-президент по развитию КХЛ.