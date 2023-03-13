Валерий Каменский: «Все заинтересованы, чтобы Россия и Беларусь вернулись. Без этих сборных ЧМ неполноценный»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Валерий Каменский Федерация хоккея Канады Федерация хоккея Швеции Федерация хоккея США Федерация хоккея Чехии ЧМ по хоккею Федерация хоккея Финляндии Хоккей

Валерий Каменский считает неполноценным ЧМ по хоккею без сборных России и Беларуси.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

«Все заинтересованы, чтобы наша сборная и национальная команда Беларуси вернулись на международную арену. Без этих сборных чемпионат неполноценный и те медали, которые завоюют страны на ближайших соревнованиях без наших национальных команд будут неполноценными.

Думаю, что все решится на ближайшем чемпионате мира. Там будет проходить конгресс, и нам нужно со своей стороны поработать и постараться вернуться на международную арену до конца, безо всяких запятых.

Почему канадцы с американцами за возвращение нашей сборной на чемпионат мира, а чехи, шведы, финны и прибалтийские страны против? Интерес к этому соревнованию без нас пропадает. У России самая большая армия болельщиков, и самые лучшие игры проходят между канадцами, американцами и нами», – считает вице-президент по развитию КХЛ.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Прокуда
Пошли все на,отращивать мастерство,поднимать кхл,наша задача,главные соперники-финны,канадцы,... насчёт одних и других есть решения подготовки,пошли они все на х со своей изоляцией,себя изолировать,Россия страна большая,не застоимся,даже при нашей подготовке школ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Грэй
Я вижу так, что Россию рады исключить из мировых соревнований и спокойно дальше проводить турниры. Ни кто не бойкотирует это, все едут на олимпиады, чемпионаты мира, соревнуются и не говорят, мол вот бы были Российские спортсмены, было бы сложнее. Всем плевать. Даже если Китай турнут из этих соревнований, ни кто не всплакнет. Так что, для них все турниры полноценны. Не нагнетайте. Вас лишили флага и гимна, вы поехали, проглотили. Вот вам итог. Рычагов давления нет совсем никаких у России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
В первую очередь хочет сама Россия,а вам удобно думать что хотят все. Мастерство европейских команд подравнялось,русская сборная уже не фаворит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
ЧМ по хоккею всегда были неполноценными, поскольку в них не участвовали сильнейшие НХЛовцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thirdreichadmirer
Валера это ты неполноценный, а последний мчм был одним из лучших за последние лет 10 точно. Нам должно быть очень досадно и обидно что мы не приняли участия в таком замесе. А ЧМ и так был никому не нужен, с Россией или без, все равно как-то.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ну когда выбросите все советское хоккейное золото в урну, тогда можно о чем-то говорить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Почему специалисты постоянно забывают про неполноценную победу России на олимпиаде 2018?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Особенно, белорусы. Гегемоны хоккейные. На всех ЧМ в медалях.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Да кому нахрен кроме лукашенко интересны белорусы на хоккейном ЧМ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий