Валерий Каменский: «Все заинтересованы, чтобы Россия и Беларусь вернулись. Без этих сборных ЧМ неполноценный»
Валерий Каменский считает неполноценным ЧМ по хоккею без сборных России и Беларуси.
Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.
«Все заинтересованы, чтобы наша сборная и национальная команда Беларуси вернулись на международную арену. Без этих сборных чемпионат неполноценный и те медали, которые завоюют страны на ближайших соревнованиях без наших национальных команд будут неполноценными.
Думаю, что все решится на ближайшем чемпионате мира. Там будет проходить конгресс, и нам нужно со своей стороны поработать и постараться вернуться на международную арену до конца, безо всяких запятых.
Почему канадцы с американцами за возвращение нашей сборной на чемпионат мира, а чехи, шведы, финны и прибалтийские страны против? Интерес к этому соревнованию без нас пропадает. У России самая большая армия болельщиков, и самые лучшие игры проходят между канадцами, американцами и нами», – считает вице-президент по развитию КХЛ.
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