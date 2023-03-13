Кожевников о возвращении России на ЧМ: «Шведы, финны и чехи будут против, они подсвинки. Будут упираться и палки в колеса вставлять»
Александр Кожевников верит, что Россия может принять участие в ЧМ по хоккею-2024.
Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.
«Я верю, что сборная России по хоккею может участвовать в чемпионате мира по хоккею уже в 2024 году. Естественно, против будут шведы, финны и чехи, они подсвинки, которые будут упираться и палки в колеса вставлять.
США и Канада понимают, что чемпионат мира без России не тот турнир. За океаном работают профессионалы, у которых до сих пор играют наши ребята, и они все понимают.
Так же Латвия будет против участия нашей национальной команды на чемпионате мира и остальная вся подлячина», – заявил двукратный олимпийский чемпион
Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»
но несмотря на все сложности, Лучшие из Русских Людей - Освободят Нашу Планету Земля.
Третьим по очереди предлагают Тихонову (биатлонисту), Проханову или Маньке Захаровой
США и Канаде пофиг на этот евро-турнир, Саня.
опять будут до конца ждать всех, кто только может освободиться в НХЛ, и отказываться от молодых ребят, хорошо проявивших себя в КХЛ или делающий первые шаги в НХЛ (Чинахов, Марченко, Охотюк например)
опять у нас будут те, кто нравится РОману Ротенбергу, а кто не нравится и не хочет играть в СКА - тех не будет.
опять будет дурниной орать Есмантович, что ему в интересах сборной нужен потолок в 2 млрд., чтобы удовлетворить запросы игроков не заигравших в НХЛ.
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вот пока их нашего хоккея не выдавят всех этих любителей попила госденег, пока клубы КХЛ не будут собирать боепособные составы ( я не прошу чтобы все играли как Торпедо, разнообразие должно быть) за 300-500 млн. и пока финал КГ не будет идти параллельно ЧМ (чтобы сборная играла теми, кто освободился и в НХЛ и в КХЛ), не надо нас туда возвращать (белорусов можно). и путь чехи, финны и шведы дальше делают то, что говорит Кожвен.