Кожевников о возвращении России на ЧМ: «Шведы, финны и чехи будут против, они подсвинки. Будут упираться и палки в колеса вставлять»

верит, что Россия может принять участие в ЧМ по хоккею-2024.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры. При этом Чехия, , и страны Балтии против.

«Я верю, что сборная России по хоккею может участвовать в чемпионате мира по хоккею уже в 2024 году. Естественно, против будут шведы, финны и чехи, они подсвинки, которые будут упираться и палки в колеса вставлять.

США и понимают, что чемпионат мира без России не тот турнир. За океаном работают профессионалы, у которых до сих пор играют наши ребята, и они все понимают.

Так же будет против участия нашей национальной команды на чемпионате мира и остальная вся подлячина», – заявил двукратный олимпийский чемпион

Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»