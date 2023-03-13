Кожевников о возвращении России на ЧМ: «Шведы, финны и чехи будут против, они подсвинки. Будут упираться и палки в колеса вставлять»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Латвии по хоккею Федерация хоккея Канады Федерация хоккея Швеции Федерация хоккея США Федерация хоккея Чехии ЧМ по хоккею Федерация хоккея Финляндии Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников верит, что Россия может принять участие в ЧМ по хоккею-2024.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

«Я верю, что сборная России по хоккею может участвовать в чемпионате мира по хоккею уже в 2024 году. Естественно, против будут шведы, финны и чехи, они подсвинки, которые будут упираться и палки в колеса вставлять.

США и Канада понимают, что чемпионат мира без России не тот турнир. За океаном работают профессионалы, у которых до сих пор играют наши ребята, и они все понимают.

Так же Латвия будет против участия нашей национальной команды на чемпионате мира и остальная вся подлячина», – заявил двукратный олимпийский чемпион

Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»

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13 комментариев

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Виктор Морев
Ответ Mike Fly
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количество USA-йскiх Оккупационных Англосаксонских Военных баз, которые Англосаксонские Террористы Понатыкали по Нашей Планете Земля - Зашкаливает.
но несмотря на все сложности, Лучшие из Русских Людей - Освободят Нашу Планету Земля.
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BananaMama
Так вот оказывается с кем Димон Алкогольевич бухает
Третьим по очереди предлагают Тихонову (биатлонисту), Проханову или Маньке Захаровой
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369
Кожевников это Юрий Лоза на минималках. Верит, что Земля плоская, но после второго стакана.
США и Канаде пофиг на этот евро-турнир, Саня.
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Alex1104
Ответ Mike Fly
Комментарий удален модератором
Украинский список никого не интересует
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Dinamik1
Сегодня какой то день прорыва.То там наших завут то там не ужели все сдвинулось с мертвой точки и нас вернут
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Геннадий Тимченко
Ответ Сергей Ветродуев
В хоккее не так уж много топ-команд, поэтому отсутствие любой из них естественно сказывается. Рано или поздно не то что допустят, а уговаривать будут. Главное не идти подсвинкам на уступки и больше не соглашаться ни на какие нейтральные статусы.
согласен, подсвинкам идти на уступки не надо... их высказывания на этом ресурсе только подтверждает верность принятого решения👏
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Заборостроитель
Димооон!
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Mike Fly
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Павел Мельников
Да что ж такое, опять "ненацизм". Когда у нас научатся в публичном поле нормально разговаривать, может, даже отстранений не будет. А стоит помнить, что еще не так давно подобные лозунги были чем-то из ряда вон выходящим, так что вернуть культуру пока еще можно.
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Евгений Мешков
честно говоря, пока нет желания болеть за сборную, набранную по принципу "все для сборной - все для победы". опять потащат Овечкина, ведь Саша у нас никогда не отказывается от игр за сборную.
опять будут до конца ждать всех, кто только может освободиться в НХЛ, и отказываться от молодых ребят, хорошо проявивших себя в КХЛ или делающий первые шаги в НХЛ (Чинахов, Марченко, Охотюк например)
опять у нас будут те, кто нравится РОману Ротенбергу, а кто не нравится и не хочет играть в СКА - тех не будет.
опять будет дурниной орать Есмантович, что ему в интересах сборной нужен потолок в 2 млрд., чтобы удовлетворить запросы игроков не заигравших в НХЛ.
------------------
вот пока их нашего хоккея не выдавят всех этих любителей попила госденег, пока клубы КХЛ не будут собирать боепособные составы ( я не прошу чтобы все играли как Торпедо, разнообразие должно быть) за 300-500 млн. и пока финал КГ не будет идти параллельно ЧМ (чтобы сборная играла теми, кто освободился и в НХЛ и в КХЛ), не надо нас туда возвращать (белорусов можно). и путь чехи, финны и шведы дальше делают то, что говорит Кожвен.
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chto s licom?
Да кто такие эти ваши подсвинки
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Сергей Ветродуев
В хоккее не так уж много топ-команд, поэтому отсутствие любой из них естественно сказывается. Рано или поздно не то что допустят, а уговаривать будут. Главное не идти подсвинкам на уступки и больше не соглашаться ни на какие нейтральные статусы.
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Vadoniy
Компания собутыльников приобретает очертания.
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Alex1104
Нет, все и так прекрасно знают, кто подсвинки. Но их вообще никто не слушает.
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