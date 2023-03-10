Евгений Артюхин: «В России нужно больше ледовых площадок. В Европе и Канаде в районе по 2-3 катка, а в Москве до сих пор не хватает льда»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Евгений Артюхин детский хоккей Хоккей

Евгений Артюхин считает, что в России нужно открывать больше ледовых площадок.

– Вы много ездите по стране. Как в регионах обстоят дела с детским хоккеем?

– Я действительно бываю в периферийных городах, мы часто ездили с командой по стране. На стадионы приходит много зрителей, в том числе молодежи и детей, все знают спортсменов – это о многом говорит.

В Мурманской области прошло большое мероприятие «Красной машины». В маленьких городках, таких как Заполярный, где вроде бы холодно и всегда зима, хоккей успешно развивается, созданы прекрасные условия. Мое первое впечатление: как будто я оказался в Канаде – классный каток, есть раздевалки, лед шикарный!

В России нужно больше открывать ледовых площадок. Например, в Европе и Канаде в районе по два-три катка, а в Москве до сих пор не хватает льда, все корты перегружены, – сказал бывший нападающий сборной России.

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2 комментария

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vika
Ответ Макс Смирнов
Третьяк покусал? , тольку от количества катков, если из тупо сдают арендаторам ? Нужно еще где-то квалифицированных детских тренеров взять , чтобы на этих катках детей растили
И платить тренерам нормально, и как-то сделать так, что в маленьком городке родители не последнее продавали, чтоб экипировку купить. Что толку от сотни катков в городе, если 99% семей не могут позволить себе купить ребенку профессиональные коньки
+3
0
+3
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Макс Смирнов
Третьяк покусал? , тольку от количества катков, если из тупо сдают арендаторам ? Нужно еще где-то квалифицированных детских тренеров взять , чтобы на этих катках детей растили
+3
0
+3
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