Евгений Артюхин: «В России нужно больше ледовых площадок. В Европе и Канаде в районе по 2-3 катка, а в Москве до сих пор не хватает льда»

считает, что в России нужно открывать больше ледовых площадок.

– Вы много ездите по стране. Как в регионах обстоят дела с детским хоккеем?

– Я действительно бываю в периферийных городах, мы часто ездили с командой по стране. На стадионы приходит много зрителей, в том числе молодежи и детей, все знают спортсменов – это о многом говорит.

В Мурманской области прошло большое мероприятие «Красной машины». В маленьких городках, таких как Заполярный, где вроде бы холодно и всегда зима, хоккей успешно развивается, созданы прекрасные условия. Мое первое впечатление: как будто я оказался в Канаде – классный каток, есть раздевалки, лед шикарный!

В России нужно больше открывать ледовых площадок. Например, в Европе и Канаде в районе по два-три катка, а в Москве до сих пор не хватает льда, все корты перегружены, – сказал бывший нападающий сборной России.