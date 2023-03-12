Федор Канарейкин: «Для «Ак Барса» серия с «Адмиралом» будет очень затратной. Поездки на Дальний Восток всегда особенные»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Федор Канарейкин ожидает, что для «Ак Барса» серия с «Адмиралом» окажется непростой.

«Плей-офф показывает, что нет явных фаворитов. По опыту и по мастерству исполнителей «Ак Барс» имеет предпочтение. Казанцы набрали ход в конце сезона, все думали, что легко смогут пройти «Нефтехимик» в первой серии, но затратили очень много сил.

Первый круг для всех бывает очень тяжелым, команды свежие, заряженные, и матчи получаются эмоциональными. Сейчас команды уже адаптировались, втянулись в эту борьбу. Для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях.

«Адмиралу» нужно отдать должное за победу в первой серии, у них сейчас будет сверхнастрой, чтобы смогли дальше пройти. Они проводят хороший сезон, я предсказывал до серии, что будет семь игр, немного не угадал. Поездки на Дальний Восток всегда особенные.

Надо отметить работу тренерского штаба «Адмирала», по сезону они хорошо смотрелись и заранее вышли в плей-офф.

Для «Салавата Юлаева» вылет в первом раунде – не то, на что они рассчитывали. Надо отметить, что у них очень сильные финские легионеры, молодые игроки у них очень одаренные. Нужно им время, в таких решающих матчах требуется опыт, умение играть в важных матчах – это терпение и психология», – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азамат Шакиров
Салават вымотал адмирал , думаю ак барс выиграет серию 4-1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Плюс у Адмирал классный вратарь Серебряков и команда дисциплинирована. Ак Барсу будет тяжело. На адмирал ничего не давит. Будут играть спокойно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Meny
Ответ Майкл Ахмедшин
Про каких финских легионеров Салавата Юлаева идёт речь или я что то не понимаю
Может, он не знает до сих пор, что они все собрались в стаю и улетели - наши - в начале косяка ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Ну рассмешил!😂🤣😭
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майкл Ахмедшин
Про каких финских легионеров Салавата Юлаева идёт речь или я что то не понимаю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лучкин
О каких Финских Легионера он говорит? На каком сезоне он перестал следить за происходящем?:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Эд..19
Ничего затратного, если в одну поездку уложиться, т.е. выиграть серию в 4-1, например. Сезон 17/18 для наглядности. Первый раунд - Амур - 4-1. Итог - Кубок Гагарина.
Тогда был 1раунд ты забыл дописать))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эд..19
Ничего затратного, если в одну поездку уложиться, т.е. выиграть серию в 4-1, например. Сезон 17/18 для наглядности. Первый раунд - Амур - 4-1. Итог - Кубок Гагарина.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий