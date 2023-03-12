Федор Канарейкин: «Для «Ак Барса» серия с «Адмиралом» будет очень затратной. Поездки на Дальний Восток всегда особенные»

ожидает, что для « » серия с « » окажется непростой.

«Плей-офф показывает, что нет явных фаворитов. По опыту и по мастерству исполнителей «Ак Барс» имеет предпочтение. Казанцы набрали ход в конце сезона, все думали, что легко смогут пройти «Нефтехимик» в первой серии, но затратили очень много сил.

Первый круг для всех бывает очень тяжелым, команды свежие, заряженные, и матчи получаются эмоциональными. Сейчас команды уже адаптировались, втянулись в эту борьбу. Для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях.

«Адмиралу» нужно отдать должное за победу в первой серии, у них сейчас будет сверхнастрой, чтобы смогли дальше пройти. Они проводят хороший сезон, я предсказывал до серии, что будет семь игр, немного не угадал. Поездки на Дальний Восток всегда особенные.

Надо отметить работу тренерского штаба «Адмирала», по сезону они хорошо смотрелись и заранее вышли в плей-офф.

Для « » вылет в первом раунде – не то, на что они рассчитывали. Надо отметить, что у них очень сильные финские легионеры, молодые игроки у них очень одаренные. Нужно им время, в таких решающих матчах требуется опыт, умение играть в важных матчах – это терпение и психология», – сказал заслуженный тренер России.