Канарейкин о Шипачеве: «Такие игроки не имеют права проседать в плей-офф. Для «Ак Барса» это может стать большой проблемой»

Теги Ак Барс Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Федор Канарейкин высказался о проблемах форварда «Ак Барса» Вадима Шипачева.

Вадим Шипачев имеет привычку в плей-офф играть хуже, чем в регулярном чемпионате. Насколько эта проблема велика для «Ак Барса»?

– Это может стать большой проблемой для «Ак Барса». На подписание лидеров направлена селекционная работа клуба. На них делают большую ставку, они должны делать свою работу. Такие игроки не имеют права проседать в плей-офф, – сказал заслуженный тренер России.

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1 комментарий

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SupoStats
Вадим игрок регулярки,в играх на вылет он проседает из года в год. На Чм игрок группового этапа. Ничего нового
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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