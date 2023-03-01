Канарейкин о Шипачеве: «Такие игроки не имеют права проседать в плей-офф. Для «Ак Барса» это может стать большой проблемой»

высказался о проблемах форварда « » Вадима Шипачева.

– имеет привычку в плей-офф играть хуже, чем в регулярном чемпионате. Насколько эта проблема велика для «Ак Барса»?

– Это может стать большой проблемой для «Ак Барса». На подписание лидеров направлена селекционная работа клуба. На них делают большую ставку, они должны делать свою работу. Такие игроки не имеют права проседать в плей-офф, – сказал заслуженный тренер России.