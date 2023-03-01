Федор Канарейкин: «Металлург» – большой претендент на игры с «Ак Барсом» в финале Востока. Он заберет серию с «Автомобилистом» 4-1 или 4-2»

Теги Ак Барс Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Федор Канарейкин считает «Металлург» одной из сильнейших команд в Восточной конференции.

– «Автомобилист» – «Металлург» – самая непредсказуемая серия первого раунда этого Кубка Гагарина?

– Конечно, по сезону это две примерно равные команды, но я отдам предпочтение «Металлургу». Команда мастеровитее, поплотнее, с хорошей вратарской бригадой. «Автомобилист» – более неустойчивая команда. Считаю, что Магнитогорск заберет серию со счетом 4-1 или 4-2.

– При этом «Металлург» средне выглядел в концовке регулярного чемпионата: победы чередуются поражениями, слухи об увольнении Воробьева. Что не получалось у команды?

– Да, «Металлург» в концовке регулярного чемпионата совсем не впечатлял. Были неудачные отрезки, однако в команде много опытных ребят, которые не раз выбирались из подобных ситуаций.

Еще раз повторюсь, что у «Металлурга» очень надежная вратарская бригада. Это очень много значит в плей-офф. Отмечу и нападение команды.

Да и в целом «Металлург» – большой претендент, чтобы сыграть с Казанью в финале Востока, – сказал заслуженный тренер России.

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7 комментариев

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Рома Павлычев
Ответ Oleg77491
То есть вариант победы Нефтехимика вообще не рассматривается?
Дадут один матч выиграть число для главного спонсора лиги, а так сам понимаешь, уже все решено давно кто, куда и за сколько пройдёт)
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ЧакЧак
авто проход
0
0
0
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chto s licom?
Ответ Болельщик МГ
Намекает на то что Авангард и Салават проиграют серию, иначе если они выиграют то с Ак барсом придется играть уже в след раунде
мне кажется, он тупо не разбирается
+3
0
+3
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Болельщик МГ
Намекает на то что Авангард и Салават проиграют серию, иначе если они выиграют то с Ак барсом придется играть уже в след раунде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
То есть он не верит что Авангард или Салават выиграют свои серии
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Oleg77491
То есть вариант победы Нефтехимика вообще не рассматривается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chto s licom?
Авто, вперед
+2
-1
+1
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