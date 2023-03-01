Федор Канарейкин: «Металлург» – большой претендент на игры с «Ак Барсом» в финале Востока. Он заберет серию с «Автомобилистом» 4-1 или 4-2»

считает «Металлург» одной из сильнейших команд в Восточной конференции.

– «Автомобилист» – «Металлург» – самая непредсказуемая серия первого раунда этого Кубка Гагарина?

– Конечно, по сезону это две примерно равные команды, но я отдам предпочтение « ». Команда мастеровитее, поплотнее, с хорошей вратарской бригадой. « » – более неустойчивая команда. Считаю, что Магнитогорск заберет серию со счетом 4-1 или 4-2.

– При этом «Металлург» средне выглядел в концовке регулярного чемпионата: победы чередуются поражениями, слухи об увольнении . Что не получалось у команды?

– Да, «Металлург» в концовке регулярного чемпионата совсем не впечатлял. Были неудачные отрезки, однако в команде много опытных ребят, которые не раз выбирались из подобных ситуаций.

Еще раз повторюсь, что у «Металлурга» очень надежная вратарская бригада. Это очень много значит в плей-офф. Отмечу и нападение команды.

Да и в целом «Металлург» – большой претендент, чтобы сыграть с Казанью в финале Востока, – сказал заслуженный тренер России.