Федор Канарейкин: «Металлург» – большой претендент на игры с «Ак Барсом» в финале Востока. Он заберет серию с «Автомобилистом» 4-1 или 4-2»
Федор Канарейкин считает «Металлург» одной из сильнейших команд в Восточной конференции.
– «Автомобилист» – «Металлург» – самая непредсказуемая серия первого раунда этого Кубка Гагарина?
– Конечно, по сезону это две примерно равные команды, но я отдам предпочтение «Металлургу». Команда мастеровитее, поплотнее, с хорошей вратарской бригадой. «Автомобилист» – более неустойчивая команда. Считаю, что Магнитогорск заберет серию со счетом 4-1 или 4-2.
– При этом «Металлург» средне выглядел в концовке регулярного чемпионата: победы чередуются поражениями, слухи об увольнении Воробьева. Что не получалось у команды?
– Да, «Металлург» в концовке регулярного чемпионата совсем не впечатлял. Были неудачные отрезки, однако в команде много опытных ребят, которые не раз выбирались из подобных ситуаций.
Еще раз повторюсь, что у «Металлурга» очень надежная вратарская бригада. Это очень много значит в плей-офф. Отмечу и нападение команды.
Да и в целом «Металлург» – большой претендент, чтобы сыграть с Казанью в финале Востока, – сказал заслуженный тренер России.
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