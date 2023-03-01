Федор Канарейкин: «Радулов – боец, который горит на льду и все 60 минут отрабатывает, будто он заведенная юла»

Теги Ак Барс Кирилл Петров Федор Канарейкин Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Артем Галимов Дмитрий Воронков Илья Сафонов Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением о форварде Александре Радулове.

– Прошлый сезон Радулова в «Далласе» сложился ниже ожиданий: травмы, невысокая результативность. Об игроке говорили, что он уже не тот, лучшие годы позади. Однако Александр вернулся в КХЛ и сразу же вошел в тройку лучших бомбардиров лиги. О чем это говорит?

– Это говорит, что Радулов никуда не растерял свой талант. Конечно, время берет свое: у Александра немного проседает реакция и скорость. Но мастерство никуда не девается. Нужно отдать Радулову должное, что он боец, который горит на льду и все 60 минут отрабатывает, будто он заведенная юла. 

Видно, что молодые Сафонов и Воронков относятся к Радулову с большим уважением. Молодецкая удаль и мощь этих ребят соседствует с тем мастерством, которое есть у капитана «Ак Барса».

В другом звене играет Шипачев, который уже не тот по ногам, по скорости, но это тот же самый пример, что и Радулов, который берет за счет мастерства. Но здесь все должно сойтись: молодежь больше дорабатывает за мастеровитыми игроками, а те ведут за собой нападение и забивают голы. 

– Тройка Радулова с Воронковым и Сафоновым станет ключевой в плей-офф?

– Конечно. Двое молодых выглядят очень мощно. Вторая тройка с Шипачевым, Кагарлицким и Петровым тоже должна работать. Они все трое обстрелянные бойцы, которые умеют играть в плей-офф и знают, как это делать. Несмотря на все это, в «Ак Барсе» много игроков, начиная с Артема Галимова и заканчивая большим резервом, кому нужно добавлять. 

– Насколько для вас неожиданным стал тот факт, что именно Радулов стал лидером этого звездного «Ак Барса», а не Войнов, Шипачев или другие звезды?

– Он столько лет отыграл в НХЛ, дважды туда уезжал – это своеобразное признание его мастерства. Просто так там не держат людей, это лучшая лига мира.

Однозначно люди, которые едут в КХЛ из-за океана, должны быть лидерами в своих командах. Тем более в таком возрасте. Ему сейчас 36 лет – это закат карьеры. Как бы не хотелось нам видеть игру Александра в КХЛ, возраст когда-нибудь возьмет свое, – сказал заслуженный тренер России.

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1 комментарий

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Кеша
Такого, как Радулов не хватает каждой команде . Но команд много , а Радулов один .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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