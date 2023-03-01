Федор Канарейкин: «Радулов – боец, который горит на льду и все 60 минут отрабатывает, будто он заведенная юла»

поделился мнением о форварде .

– Прошлый сезон Радулова в «Далласе» сложился ниже ожиданий: травмы, невысокая результативность. Об игроке говорили, что он уже не тот, лучшие годы позади. Однако Александр вернулся в КХЛ и сразу же вошел в тройку лучших бомбардиров лиги. О чем это говорит?

– Это говорит, что Радулов никуда не растерял свой талант. Конечно, время берет свое: у Александра немного проседает реакция и скорость. Но мастерство никуда не девается. Нужно отдать Радулову должное, что он боец, который горит на льду и все 60 минут отрабатывает, будто он заведенная юла.

Видно, что молодые Сафонов и относятся к Радулову с большим уважением. Молодецкая удаль и мощь этих ребят соседствует с тем мастерством, которое есть у капитана «Ак Барса».

В другом звене играет Шипачев, который уже не тот по ногам, по скорости, но это тот же самый пример, что и Радулов, который берет за счет мастерства. Но здесь все должно сойтись: молодежь больше дорабатывает за мастеровитыми игроками, а те ведут за собой нападение и забивают голы.

– Тройка Радулова с Воронковым и станет ключевой в плей-офф?

– Конечно. Двое молодых выглядят очень мощно. Вторая тройка с , Кагарлицким и Петровым тоже должна работать. Они все трое обстрелянные бойцы, которые умеют играть в плей-офф и знают, как это делать. Несмотря на все это, в «Ак Барсе» много игроков, начиная с Артема Галимова и заканчивая большим резервом, кому нужно добавлять.

– Насколько для вас неожиданным стал тот факт, что именно Радулов стал лидером этого звездного «Ак Барса», а не Войнов, Шипачев или другие звезды?

– Он столько лет отыграл в НХЛ, дважды туда уезжал – это своеобразное признание его мастерства. Просто так там не держат людей, это лучшая лига мира.

Однозначно люди, которые едут в КХЛ из-за океана, должны быть лидерами в своих командах. Тем более в таком возрасте. Ему сейчас 36 лет – это закат карьеры. Как бы не хотелось нам видеть игру Александра в КХЛ, возраст когда-нибудь возьмет свое, – сказал заслуженный тренер России.