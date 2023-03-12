Игорь Григоренко о вылете «Салавата»: «Самый удобный шаг для руководства – валить все на Козлова. С себя ответственность будет снята»
Игорь Григоренко считает, что руководство «Салавата» обвинит Виктора Козлова в вылете.
Уфимцы впервые с 2017 года проиграли серию первого раунда Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4, 2:3 в шестом матче).
«Сейчас самый удобный шаг для руководства – валить все на Козлова. Что это он во всем виноват, а ответственность с себя будет снята.
Эта картина была ясна еще в начале сезона, как и что будет. Понятно, что состав ослаб. Опять-таки молодые ребята должны были понимать, что теперь ответственность лежит на них. В принципе молодежь сыграла на своем уровне. Но к ребятам есть другой вопрос – если ты заранее выходишь на игру с таким настроением…
Понятно, что во Владивостоке неудобно играть, и соперник лезет под кожу. Но матч был ответственный, и его надо было вырывать. Зачем был нужен легионер уровня Хо-Сэнга? Это вопрос к руководству. Наберите Чижова (спортивного директора «Салавата Юлаева» – прим. Sports.ru) и спросите его про Хо-Сэнга, что он ответит на этот вопрос.
Сейчас самое интересное в том, что ответят они. Я могу сказать, как будет: Виктор Николаевич под ударом, и все», – сказал бывший капитан «Салавата».
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