Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах. У Хо-Сэнга 0+0 в 4 играх

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Джош Хо-Сэнг Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах, у Хо-Сэнга 0+0.

23-летний нападающий сделал дубль в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (2:3, 2-4). 

Всего американец набрал 5 (4+1) очков в 6 играх – лучший результат по очкам и голам для игроков уфимского клуба в этом плей-офф. 

Другой нападающий-легионер «Салавата Юлаева» – канадец Джош Хо-Сэнг – принял участие в 4 матчах серии и очков не набрал.

Большую часть сезона он пропустил из-за травмы руки, полученной в первом же матче регулярного чемпионата. 

10 комментариев

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artist777
Надеюсь он в следующем сезоне закрепится в НХЛ
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strash
Хмелю РЕСПЕКТ за самоотдачу и профессионализм... Кадей разочаровал сильно в этом сезоне... Видимо отсутствие конкуренции по составу сыграло злую шутку с СЮ...
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strash
Братья болельщики СЮ, поддержите, я написал обращение Хабирову, сделайте также...Добрый день, Радий Фапритович!
Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
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barsik94
Ответ Aleksandr Benzel
Вынуждены читать Чемпионат
После прочтения статей с чемпионата хочется промыть глаза святой водой...
+1
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Руслан Х
Ответ jonikmus
Хо Сенг -курица с отрубленной головой ,бегал туда сюда без смысла ,хотя возможно с партнёрами связи нет никакой ,приходилось вливаться в звено без наигранных схем
Когда он бегал?!Он год на больничном просидел!
+1
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jonikmus
Хо Сенг -курица с отрубленной головой ,бегал туда сюда без смысла ,хотя возможно с партнёрами связи нет никакой ,приходилось вливаться в звено без наигранных схем
+7
-3
+4
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Руслан Х
Хмелевский — единственный лег,с которым более менее угадали в Салавате Юлаеве.
+11
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Слово и Дело
Хмелевский достойный пример для подражания. Дай то Бог, чтобы и в дальнейшем у него все хорошо сложилось .
+7
0
+7
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Aleksandr Benzel
Ответ Aleksandr Benzel
Спортс.ру,. Незаслуженно мало строк уделяете Дальнему Востоку: Хабаровску и Владивостоку
Вынуждены читать Чемпионат
0
-5
-5
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Aleksandr Benzel
Спортс.ру,. Незаслуженно мало строк уделяете Дальнему Востоку: Хабаровску и Владивостоку
0
-4
-4
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