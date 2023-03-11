Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах. У Хо-Сэнга 0+0 в 4 играх

– лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах, у Хо-Сэнга 0+0.

23-летний нападающий сделал дубль в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (2:3, 2-4).

Всего американец набрал 5 (4+1) очков в 6 играх – лучший результат по очкам и голам для игроков уфимского клуба в этом плей-офф.

Другой нападающий-легионер « » – канадец – принял участие в 4 матчах серии и очков не набрал.

Большую часть сезона он пропустил из-за травмы руки, полученной в первом же матче регулярного чемпионата.