Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах. У Хо-Сэнга 0+0 в 4 играх
Саша Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах, у Хо-Сэнга 0+0.
23-летний нападающий сделал дубль в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (2:3, 2-4).
Всего американец набрал 5 (4+1) очков в 6 играх – лучший результат по очкам и голам для игроков уфимского клуба в этом плей-офф.
Другой нападающий-легионер «Салавата Юлаева» – канадец Джош Хо-Сэнг – принял участие в 4 матчах серии и очков не набрал.
Большую часть сезона он пропустил из-за травмы руки, полученной в первом же матче регулярного чемпионата.
Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.