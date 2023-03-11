«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон!». Более 1500 комментариев оставили под постом гендиректора «Салавата» после вылета из плей-офф

Генеральный директор « » дал комментарий после вылета команды из плей-офф .

Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения от « » в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон! Спасибо нашим болельщикам за их переживания», – написал Ринат Баширов.

За полтора часа с момента публикации записи в телеграме пользователи написали Баширову более 1500 комментариев.

«Салават Юлаев» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина впервые с 2017 года.