«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон!». Более 1500 комментариев оставили под постом гендиректора «Салавата» после вылета из плей-офф

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаев» дал комментарий после вылета команды из плей-офф КХЛ.

Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения от «Адмирала» в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон! Спасибо нашим болельщикам за их переживания», – написал Ринат Баширов.

За полтора часа с момента публикации записи в телеграме пользователи написали Баширову более 1500 комментариев.

«Салават Юлаев» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина впервые с 2017 года.

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24 комментария

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salehard
Ответ Токмаков Олег
Хабирову вообще насрать на Салават да ?
Я согласен. Будем болеть за Торос
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Рамазан Сарвардинов
это не оправдание, это позор
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Sibai
Дааа крупно вы обложились
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Слово и Дело
Сколько можно повторять этому гендиректору, чтобы бросил пить крепкий алкоголь в рабочее время. Поэтому Баширов плохо выговаривает слова и вместо "Салават чемпион" слышится "Салат шампиньон". Простите меня люди, но всё равно Салават самая лучшая команда. Пусть этот горький урок будет началом преобразования и побед любимой команды.
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Rialto
Ответ Хаскерс
Такие болелы не заслуживают иного. По Сеньке (или что там, Равилю) и шапка.
Нет, эти болелы не заслуживает клуб, который сливает адмиралу.
+3
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+3
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Rialto
Ответ Токмаков Олег
Хабирову вообще насрать на Салават да ?
Абсолютно
+2
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filbratuha@yandex.ru
Ответ strash
Братья-болельщики СЮ... Я сделал свой выбор и написал Хабирову Радию, поступите также, если вам как болельщикам СЮ не безразлична наша любимая команда!!! Добрый день, Радий Фапритович! Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
Зачем вы жалуетесь, вы изначально смотрите лигу, в которой тренирует сын олигарха, которая называется названием букмекеров. Им всем чихать на всех, эта лига для откат, договорняков и набивания карманов. Перестаньте портить свои нервы, не смотрите эту лажу.
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Токмаков Олег
Хабирову вообще насрать на Салават да ?
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borman usinsk
Ещё 22 декабря я написал, что если тренера не поменяют, то нас ждёт вылет после первого раунда плейофф. Чисто тренерское поражение. С Цулыгиным был бы финал коференции минимум. С Козловым вылет от Адмирала который ниразу не играл во втором раунде. Николай после первой же ошибки в овертайме поменял бы Ежова. Козлов не руководил командой, а плыл по течению. Обратно в Магнитогорск. Пусть там тренируется...
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Хаскерс
Такие болелы не заслуживают иного. По Сеньке (или что там, Равилю) и шапка.
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Lahtenpohia
Ответ mihany12
Есть ссылка?
https://t.me/rinatbashirov
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mihany12
Ответ Lahtenpohia
телега Баширова это отдельный аттракцион
Есть ссылка?
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Алексей Алексеев
Баширов чиж и ко уходите и хватит разваливать наш клуб. У вас было достаточно денег в запасе ну вы ни удосужились усилить команду а вместо этого набивали свои карманы на откатах
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strash
Ответ upuckuH
в нхл можно взять три кубка за 5 лет,а потом плестись в конце таблицы годами. расслабьтесь, проиграли и проиграли,это на благо всего хоккея, ваши салаваты и ак барсы задолбали всех, так же как и цска и ска. побеждать должен сильнейший, а не тот у кого ест наличие денег на усиление и замену травмированным
а вас-то каким боком волнует то, что делают болельщики СЮ для своей команды ??)) или вы сами просто не на что не способны ради своего любимого клуба или ваш клуб просто не способен ни на что??))
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Lahtenpohia
телега Баширова это отдельный аттракцион
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artist777
Жаль конечно, что так рано закончили сезон.Не такой игры от вас мы ждали((
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-1
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белая простыня олимпиады
Ответ strash
Братья-болельщики СЮ... Я сделал свой выбор и написал Хабирову Радию, поступите также, если вам как болельщикам СЮ не безразлична наша любимая команда!!! Добрый день, Радий Фапритович! Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
может хватит ныть на всех ветках? не хочешь, не смотри хоккей, кто тебя заставляет?! извелся бедняга совсем
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Славонычч
Уфа в шоке 🙄
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artist777
Хуже наверное только Рябыкин .
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upuckuH
Ответ strash
Братья-болельщики СЮ... Я сделал свой выбор и написал Хабирову Радию, поступите также, если вам как болельщикам СЮ не безразлична наша любимая команда!!! Добрый день, Радий Фапритович! Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
в нхл можно взять три кубка за 5 лет,а потом плестись в конце таблицы годами.
расслабьтесь, проиграли и проиграли,это на благо всего хоккея, ваши салаваты и ак барсы задолбали всех, так же как и цска и ска. побеждать должен сильнейший, а не тот у кого ест наличие денег на усиление и замену травмированным
+15
-5
+10
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strash
Братья-болельщики СЮ... Я сделал свой выбор и написал Хабирову Радию, поступите также, если вам как болельщикам СЮ не безразлична наша любимая команда!!! Добрый день, Радий Фапритович!
Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
+11
-6
+5
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strash
из 1500 коментов, 1499 с матом в адрес Баширова ??)) Не спасибо болельщикам надо сказать, а извиниться за такой плофф...
+19
-1
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mihany12
Комментарии к этому персонажу могут быть только самые негативные, если их оставили не боты, а реальные болельщики
+5
-1
+4
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artem 123
Вот так бывают когда с улицы своих ставят
+8
-1
+7
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