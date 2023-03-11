«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон!». Более 1500 комментариев оставили под постом гендиректора «Салавата» после вылета из плей-офф
Генеральный директор «Салавата Юлаев» дал комментарий после вылета команды из плей-офф КХЛ.
Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения от «Адмирала» в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).
«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон! Спасибо нашим болельщикам за их переживания», – написал Ринат Баширов.
За полтора часа с момента публикации записи в телеграме пользователи написали Баширову более 1500 комментариев.
«Салават Юлаев» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина впервые с 2017 года.
расслабьтесь, проиграли и проиграли,это на благо всего хоккея, ваши салаваты и ак барсы задолбали всех, так же как и цска и ска. побеждать должен сильнейший, а не тот у кого ест наличие денег на усиление и замену травмированным
Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.