Козлов о вылете «Салавата» от «Адмирала»: «Обидно. Залетали нелогичные голы, ссылаться на это не буду. Серебряков феноменально сыграл»

назвал обидным вылет « » в первом раунде Кубка Гагарина.

Уфимцы уступили « » в серии (2-4, 2:3 в шестом матче).

– Обидное поражение. Игра была равная, соперник воспользовался своими шансами и реализовал их.

– Есть фактор невезения? Нелогично складывались многие матчи в этой серии.

– Согласен. Матчи складывались нелогично, залетали нелогичные голы. Ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон. Для нас он был неплохой – по тому, как все складывалось.

– Что пошло не так во втором периоде?

– Мы начали в меньшинстве, соперник воспользовался преимуществом, удачно реализовал свои моменты.

– Почему был заметен только Хмелевски?

– провел хороший матч. Два гола забил. Остальные старались, было много молодых, они по вынужденным причинам влились в состав. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно больше. Все решают нюансы.

– Какая установка была перед игрой, учитывая большое количество молодых?

– Ребята попали в непростую ситуацию, их закинули сразу в пекло. Они справились с давлением. В раздевалке говорили, что нужно работать и верить в систему. Игра была равная, все могло перевернуться.

– Можно сказать, что вы не нашли слабые места у ?

– Нужно его закрывать, использовать моменты из-за ворот. Он молодец, провел феноменальную серию. Для победы нам нужно было сделать больше.

– Успокоите тех хоккеистов, которые плакали после матча?

– Это эмоции. Не надо никого успокаивать.

– Прокомментируйте смену в конце третьего периода.

– Они воспользовались нашей неудачной сменой.

– У вас на 40 минут в атаке времени больше. Почему так и не удалось выиграть?

– « » меньше всех пропустил в сезоне. Серебряков сыграл феноменально, – сказал .