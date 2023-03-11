Козлов о вылете «Салавата» от «Адмирала»: «Обидно. Залетали нелогичные голы, ссылаться на это не буду. Серебряков феноменально сыграл»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Саша Хмелевски Хоккей

Виктор Козлов назвал обидным вылет «Салавата» в первом раунде Кубка Гагарина. 

Уфимцы уступили «Адмиралу» в серии (2-4, 2:3 в шестом матче). 

– Обидное поражение. Игра была равная, соперник воспользовался своими шансами и реализовал их.

– Есть фактор невезения? Нелогично складывались многие матчи в этой серии.

– Согласен. Матчи складывались нелогично, залетали нелогичные голы. Ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон. Для нас он был неплохой – по тому, как все складывалось.

– Что пошло не так во втором периоде?

– Мы начали в меньшинстве, соперник воспользовался преимуществом, удачно реализовал свои моменты.

– Почему был заметен только Хмелевски?

Саша провел хороший матч. Два гола забил. Остальные старались, было много молодых, они по вынужденным причинам влились в состав. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно больше. Все решают нюансы.

– Какая установка была перед игрой, учитывая большое количество молодых?

– Ребята попали в непростую ситуацию, их закинули сразу в пекло. Они справились с давлением. В раздевалке говорили, что нужно работать и верить в систему. Игра была равная, все могло перевернуться.

– Можно сказать, что вы не нашли слабые места у Серебрякова?

– Нужно его закрывать, использовать моменты из-за ворот. Он молодец, провел феноменальную серию. Для победы нам нужно было сделать больше.

– Успокоите тех хоккеистов, которые плакали после матча?

– Это эмоции. Не надо никого успокаивать.

– Прокомментируйте смену в конце третьего периода.

– Они воспользовались нашей неудачной сменой.

– У вас на 40 минут в атаке времени больше. Почему так и не удалось выиграть?

– «Адмирал» меньше всех пропустил в сезоне. Серебряков сыграл феноменально, – сказал Козлов.

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Ответ strash
Братья болельщики СЮ, поддержите, я написал обращение Хабирову, сделайте также...Добрый день, Радий Фапритович! Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
Я полностью поддерживаю! И если Хабиров не снимет этого горе руководителя, то будет мысль, что они в одной лодке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kuzmi4_SU
Тренерское поражение. Козлов, всего хорошего. Проблемы с составом так же имеют место быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Ответ Михаил Барвинский
Он в шоке, пока... Потом ещё скажет.
Да вряд ли он в шоке... весь сезон же видел, что у СЮ нет первого звена как такового, только 2 вторых звена... Весь сезон дефы косячили и он это видел...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Римма Киямова
Мерфи и ХоСенг бесполезные игроки, избавиться надо срочно от них, так же как и от Баширова. Хмелевский - единственный игрок, который играет с полной отдачей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Ответ big ael
Кому это надо? Лучше от этого станет? Да и вылетели не безвольно, боролись
Болельщикам, по крайне мере мне, станет приятно, что хоккеисты думают о болельщиках СЮ...С такой короткой скамейкой я в начале сезона говорил, что максимум это второй раунд для СЮ... Бороться-то они боролись, НО ГДЕ в СЮ первое звено?? ой, нет в СЮ первого звена...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Барвинский
Ответ strash
И ни слова извинений в сторону болельщиков... Вот от Козлова такого не ожидал...
Он в шоке, пока... Потом ещё скажет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
big ael
Ответ strash
И ни слова извинений в сторону болельщиков... Вот от Козлова такого не ожидал...
Кому это надо? Лучше от этого станет? Да и вылетели не безвольно, боролись
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Ответ Фарит Хайруллин
Тут пахнет деньгами такие шайбы пропускать
Деньгами пахнет должность Баширова и Чижова...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Ответ 2hsjck49rf
Не удостоился усилить команду?) ор как рад удостоился)
Ну напишите свое обращение это не сложно, если вам не страшно ) Там и покажите свои филологические возможности и знания )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
big ael
Ответ Римма Киямова
Так позорно Салават Юлаев не сходил ещё с пути. Сколько, интересно бы знать, Адмирал заплатил Баширову, чтобы команда слилась? От двух американцев избавиться надо. Почему КАРЕЕВА не ставили, было видно какие позорные шайбы ЕЖОВ пропускал.
А что было позорного-то? Проиграли три овертайма и одну игру в одну шайбу. Ошибки были, у всех бывают.
Американцы чем плохи? Хмелевский все шайбы забил сегодня.
Откровенно говоря шансов на кубок у СЮ было не много. Ну вылетели в первом, а не во втором раунде. Ещё не повод посыпать голову пеплом.
Зачем каждый год тренеров менять?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Барвинский
Как то сразу, с первого матча Салават был зажат в играх с адмиралом, не было огня, как играли раньше в плей-офф, тем более дома! И с этим давлением команде не удалось справиться по ходу всей серии! Тут больше психология, чем мастерство, мастеров больше у Уфы, играли все игры с преимуществом, но увы...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токмаков Олег
Какой год насмешки и оскорбления от других болельщиков испытывали болельщики Салавата . А команда не заступилась своей игрой за нас . Салават недостоин своих преданных БОЛЕЛЬЩИКОВ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Римма Киямова
Так позорно Салават Юлаев не сходил ещё с пути. Сколько, интересно бы знать, Адмирал заплатил Баширову, чтобы команда слилась? От двух американцев избавиться надо. Почему КАРЕЕВА не ставили, было видно какие позорные шайбы ЕЖОВ пропускал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Ответ strash
Братья болельщики СЮ, поддержите, я написал обращение Хабирову, сделайте также...Добрый день, Радий Фапритович! Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
Тут пахнет деньгами такие шайбы пропускать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
позор не адекватам
Эх, а в 2020 году Ларионова сватали в СЮ, может и за кубок боролись бы 🤔😃 https://gorobzor-ru.turbopages.org/gorobzor.ru/s/novosti-sporta/hokkey/41008-larinov-odin-iz-kandidatov-na-post-glavnogo-trenera-salavata-yulaeva
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Ответ Слово и Дело
Почему надо постоянно говорить про удачу-неудачу, везение- невезение, какие-то нюансы. Известно, что на этом не выигрыишь серию. Вот если бы Виктор сказал, что мне НЕ ПОВЕЗЛО в должности главного тренера и поэтому НЕ УДАЧНО выступила команда, то это было бы ближе к истине.
Человек ничего не может зачем взяли его
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2hsjck49rf
Ответ strash
Братья болельщики СЮ, поддержите, я написал обращение Хабирову, сделайте также...Добрый день, Радий Фапритович! Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
Не удостоился усилить команду?) ор как рад удостоился)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Братья болельщики СЮ, поддержите, я написал обращение Хабирову, сделайте также...Добрый день, Радий Фапритович!
Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
И ни слова извинений в сторону болельщиков... Вот от Козлова такого не ожидал...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akh_eduard
Будь мужиком - уйди
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Ответ DosSantosAveiro
Физручина ты, товарищ Козлов.
Подговорил Ежова из-за вредности оба уйдут с салавата
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слово и Дело
Почему надо постоянно говорить про удачу-неудачу, везение- невезение, какие-то нюансы. Известно, что на этом не выигрыишь серию. Вот если бы Виктор сказал, что мне НЕ ПОВЕЗЛО в должности главного тренера и поэтому НЕ УДАЧНО выступила команда, то это было бы ближе к истине.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DosSantosAveiro
Физручина ты, товарищ Козлов.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Козя Куст
https://www.youtube.com/watch?v=_UoDWl6SDVg
Очень хорошо описывает эту серию данное видео)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий