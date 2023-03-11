Козлов о вылете «Салавата» от «Адмирала»: «Обидно. Залетали нелогичные голы, ссылаться на это не буду. Серебряков феноменально сыграл»
Виктор Козлов назвал обидным вылет «Салавата» в первом раунде Кубка Гагарина.
Уфимцы уступили «Адмиралу» в серии (2-4, 2:3 в шестом матче).
– Обидное поражение. Игра была равная, соперник воспользовался своими шансами и реализовал их.
– Есть фактор невезения? Нелогично складывались многие матчи в этой серии.
– Согласен. Матчи складывались нелогично, залетали нелогичные голы. Ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон. Для нас он был неплохой – по тому, как все складывалось.
– Что пошло не так во втором периоде?
– Мы начали в меньшинстве, соперник воспользовался преимуществом, удачно реализовал свои моменты.
– Почему был заметен только Хмелевски?
– Саша провел хороший матч. Два гола забил. Остальные старались, было много молодых, они по вынужденным причинам влились в состав. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно больше. Все решают нюансы.
– Какая установка была перед игрой, учитывая большое количество молодых?
– Ребята попали в непростую ситуацию, их закинули сразу в пекло. Они справились с давлением. В раздевалке говорили, что нужно работать и верить в систему. Игра была равная, все могло перевернуться.
– Можно сказать, что вы не нашли слабые места у Серебрякова?
– Нужно его закрывать, использовать моменты из-за ворот. Он молодец, провел феноменальную серию. Для победы нам нужно было сделать больше.
– Успокоите тех хоккеистов, которые плакали после матча?
– Это эмоции. Не надо никого успокаивать.
– Прокомментируйте смену в конце третьего периода.
– Они воспользовались нашей неудачной сменой.
– У вас на 40 минут в атаке времени больше. Почему так и не удалось выиграть?
– «Адмирал» меньше всех пропустил в сезоне. Серебряков сыграл феноменально, – сказал Козлов.
Американцы чем плохи? Хмелевский все шайбы забил сегодня.
Откровенно говоря шансов на кубок у СЮ было не много. Ну вылетели в первом, а не во втором раунде. Ещё не повод посыпать голову пеплом.
Зачем каждый год тренеров менять?
Как болельщик ХК СКСЮ и ХК СЮ с 1984 года, прошу Вас принять меры и снять с должности Генерального Директора ХК Салават Юлаев, Баширова Р.Р. за невнятную селекционную политику клуба, так как при наличии денег, он не удостоился усилить команду хорошими игроками, тем самым "скамека запасных" ХК СЮ оказалась "короткой" и при травме Кадейкина и Дроздова, в составе клуба не нашлось для замены равноценных игроков. Да, воспитание своих молодых игроков это правильно, но не в ущерб результатам клуба. Тем более, Баширов Р.Р. в начале сезона высказался о том, что у СЮ нет определенных целей на сезон. За время своего руководства клубом, Баширов Р.Р. не показал результатов, которые радовали бы болельщиков. С моей точки зрения, как болельщика, сезон ХК СЮ оказался ПРОВАЛЬНЫМ.
Очень хорошо описывает эту серию данное видео)