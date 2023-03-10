«Вашингтон» проведет церемонию в честь выхода Овечкина на 2-е место в списке снайперов НХЛ
«Вашингтон» проведет церемонию в честь Александра Овечкина перед игрой с «Коламбусом».
Поводом для церемонии стал выход форварда на 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре Овечкин обошел Горди Хоу.
В церемонии поучаствуют владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу и семья Овечкина – жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.
Овечкину вручат подарок от «Вашингтона», НХЛ, НХЛПА и его одноклубников. А на раскатку перед игрой хоккеиста команды выйдут в джерси с номером 8.
Нагнали хайпа, а в итоге не догонит
Вот и празднуют второе место
ну ладно еще в декабре
но уже 3 месяца прошло🙃