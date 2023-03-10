«Вашингтон» проведет церемонию в честь выхода Овечкина на 2-е место в списке снайперов НХЛ

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Александра Овечкина перед игрой с «Коламбусом».

Поводом для церемонии стал выход форварда на 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре Овечкин обошел Горди Хоу.

В церемонии поучаствуют владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу и семья Овечкина – жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.

Овечкину вручат подарок от «Вашингтона», НХЛ, НХЛПА и его одноклубников. А на раскатку перед игрой хоккеиста команды выйдут в джерси с номером 8.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ Mephi027
Шмурнова позвали?
Он на видеотрансляции из подвала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Шмурнова позвали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Ответ Youzhny23
ещё немного и будет церемония вручения " лучшего снайпера в истории НХЛ " все мы ждём этого момента ! да будет так !
Такое чувство, что не будет
Нагнали хайпа, а в итоге не догонит
Вот и празднуют второе место
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
странная какая то церемония
ну ладно еще в декабре
но уже 3 месяца прошло🙃
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hhlg
Ириска приглашается страдать в первый ряд! ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Россияне лучшие везде, даже в НХЛ!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k.vlad
Ответ Youzhny23
ещё немного и будет церемония вручения " лучшего снайпера в истории НХЛ " все мы ждём этого момента ! да будет так !
ну не так и немного, нужно дожить и заранее не гундеть..., всё может быть в жизни любого спротсмена...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
столичный ж.и.т.е.л.ь.
Заслужил Александр!!! Вперёд к рекорду Грецки!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Said Saidov
Русофобия???)))))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Youzhny23
ещё немного и будет церемония вручения " лучшего снайпера в истории НХЛ " все мы ждём этого момента ! да будет так !
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий