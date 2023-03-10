«Вашингтон» проведет церемонию в честь выхода Овечкина на 2-е место в списке снайперов НХЛ

«Вашингтон» проведет церемонию в честь перед игрой с « ».

Поводом для церемонии стал выход форварда на 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре Овечкин обошел Горди Хоу.

В церемонии поучаствуют владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу и семья Овечкина – жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.

Овечкину вручат подарок от « », НХЛ, НХЛПА и его одноклубников. А на раскатку перед игрой хоккеиста команды выйдут в джерси с номером 8.