Овечкин без очков против «Нью-Джерси»: 2 броска, 3 хита, блок и перехват за 18:28
Александр Овечкин остался без очков против «Нью-Джерси».
Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (2:3 Б).
В 61 матче сезона у 37-летнего игрока 61 (36+25) очко.
Сегодня Овечкин (18:28, 2:46 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, получил малый штраф. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.
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