Овечкин без очков против «Нью-Джерси»: 2 броска, 3 хита, блок и перехват за 18:28

Теги Нью-Джерси Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков против «Нью-Джерси».

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (2:3 Б). 

В 61 матче сезона у 37-летнего игрока 61 (36+25) очко. 

Сегодня Овечкин (18:28, 2:46 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, получил малый штраф. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Прям как Кринж в пустыне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MacAr4i
Сыграл сегодня на одном уровне с МакДэвидом! И это в 37 лет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий