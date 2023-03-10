Овечкин без очков против «Нью-Джерси»: 2 броска, 3 хита, блок и перехват за 18:28

остался без очков против « ».

Капитан « » принял участие в матче регулярного чемпионата против «Девилс» (2:3 Б).

В 61 матче сезона у 37-летнего игрока 61 (36+25) очко.

Сегодня Овечкин (18:28, 2:46 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, получил малый штраф. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.