Александр Овечкин: «Вашингтон» все еще борется за плей-офф. Мы потеряли ключевых защитников и форвардов, но приобрели пару очень крепких игроков»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин отметил, что «Вашингтон» все еще борется за плей-офф.

Клуб занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

«Мы все еще боремся за плей-офф. Мы все еще пытаемся попасть туда. Никто не знает, что произойдет.

Если посмотреть на наши звенья – да, мы потеряли ключевых защитников, ключевых нападающих, но мы также приобрели пару очень крепких игроков.

Нам просто нужно пытаться выигрывать игры и выходить в плей-офф», – сказал нападающий «Вашингтона».

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14 комментариев

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Brighton Rock
OVI капитан - и при любой игре должен вести всех вперед- поэтому и говорит так. Но думаю ПОфф - не в этом году. Слабовато выглядят
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Александр Кудрявцев
Ови так держать 💪💪💪💪
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
будет смешно,если он затащит на флажке в ПО,и ему отдадут Харт,в теории))эпичнейший момент,может случиться)))
Залезут в ПО и сразу продлят Лавиолетта, Оши и Бэксу гарантии игры до 2099 и тд и тп. Стратегически лучше один раз пропустить и перестроиться, чем руинить ещё 1-2-3 года)
+1
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e1ther - e1ther
Ответ vizaslayer
Ребяты запрыгнуть с такой игрой в ПО..пффф ? Реально - не реально
будет смешно,если он затащит на флажке в ПО,и ему отдадут Харт,в теории))эпичнейший момент,может случиться)))
+1
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Сказал бы, что мы в ретуле, хорошо хоть не в рехабе, АХАХ)
С рехабом ,только 92, поможет))
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Ну скажи он, подобрали нелеквид)ну что это за капитан)который итак всю дорогу играет,с людьми которые бы попадали в третье звено,в условном Бостоне,и то не факт))
Сказал бы, что мы в ретуле, хорошо хоть не в рехабе, АХАХ)
0
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-3
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vizaslayer
Ребяты запрыгнуть с такой игрой в ПО..пффф ? Реально - не реально
0
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Silky Mitts
Ответ old folk
Удачный стрик из 5-6 матчей, и ты в зоне WC. Другое дело, что в первом раунде ждёт гарантированный вылет
При условии, что 5 других команд 5-6 подряд проиграют, что маловероятно.
+5
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Андрей Синицын
пока по календарю, все в руках Вашингтона. Просто нужно выигрывать матчи
+4
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Под сильным игроком он имеет в виду Крейга Смита, который давно уже едет с ярмарки? ;)
Ну скажи он, подобрали нелеквид)ну что это за капитан)который итак всю дорогу играет,с людьми которые бы попадали в третье звено,в условном Бостоне,и то не факт))
+2
-3
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old folk
Удачный стрик из 5-6 матчей, и ты в зоне WC.
Другое дело, что в первом раунде ждёт гарантированный вылет
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Andrew Petrov
Вашн уже не борется,он плывет и явно мимо плей офф...
+4
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hhlg
Под сильным игроком он имеет в виду Крейга Смита, который давно уже едет с ярмарки? ;)
+2
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Mephi027
Формально он прав, пока шансы есть - они борятся.
+4
-1
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