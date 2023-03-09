Александр Овечкин: «Вашингтон» все еще борется за плей-офф. Мы потеряли ключевых защитников и форвардов, но приобрели пару очень крепких игроков»
Александр Овечкин отметил, что «Вашингтон» все еще борется за плей-офф.
Клуб занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.
«Мы все еще боремся за плей-офф. Мы все еще пытаемся попасть туда. Никто не знает, что произойдет.
Если посмотреть на наши звенья – да, мы потеряли ключевых защитников, ключевых нападающих, но мы также приобрели пару очень крепких игроков.
Нам просто нужно пытаться выигрывать игры и выходить в плей-офф», – сказал нападающий «Вашингтона».
Другое дело, что в первом раунде ждёт гарантированный вылет