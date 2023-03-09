Президент КХЛ Морозов: «Работаем над новой стратегией. Она направлена на то, чтобы уровень команд выравнивался. Интрига привлекает болельщиков»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Алексей Морозов Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о создании новой стратегии развития лиги.

– Какие у вас складываются впечатления от плей-офф?

– Очень интересный плей-офф. После двух игр во всех сериях был счет 1-1, в шести парах счет 2-2 после четырех матчей. Это нравится болельщикам. Это нравится нам.

Есть интрига, и никто не знает, кто победит в конкретно взятом матче. Видно, что эта интрига привлекает болельщиков – от Владивостока до Минска почти на всех матчах аншлаги.

Этот раунд рекордный, минимум 46 матчей в нем будет сыграно. А чем больше матчей, чем больше интересных моментов, тем больше разговоров о хоккее.

– Почему именно этот плей-офф переписывает историю КХЛ?

– Мы давно шли к этому, ввели пол и потолок зарплат. Команды, которые были внизу по финансам, прибавляют, они ищут молодых игроков, доверяют им больше.

Ребята проявляют себя – трое молодых игроков обновили рекорды своих клубов по голам в плей-офф. Это тоже хорошо.

Видно, что ребята стараются, справляются, приносят своим командам пользу.

Сейчас работаем над новой стратегией на следующие три года. Она тоже будет направлена на то, чтобы уровень команд выравнивался в лиге. Это будет интересно и болельщикам, и игрокам, – сказал Морозов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Каким образом будете выравнивать ? Снижать бюджет условного московского Динамо до 540 млн и забрать лидеров Яшкина в СКА - потолок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gydv1n
давно пора, получится ли только
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий