Президент КХЛ Морозов: «Работаем над новой стратегией. Она направлена на то, чтобы уровень команд выравнивался. Интрига привлекает болельщиков»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о создании новой стратегии развития лиги.

– Какие у вас складываются впечатления от плей-офф?

– Очень интересный плей-офф. После двух игр во всех сериях был счет 1-1, в шести парах счет 2-2 после четырех матчей. Это нравится болельщикам. Это нравится нам.

Есть интрига, и никто не знает, кто победит в конкретно взятом матче. Видно, что эта интрига привлекает болельщиков – от Владивостока до Минска почти на всех матчах аншлаги.

Этот раунд рекордный, минимум 46 матчей в нем будет сыграно. А чем больше матчей, чем больше интересных моментов, тем больше разговоров о хоккее.

– Почему именно этот плей-офф переписывает историю ?

– Мы давно шли к этому, ввели пол и потолок зарплат. Команды, которые были внизу по финансам, прибавляют, они ищут молодых игроков, доверяют им больше.

Ребята проявляют себя – трое молодых игроков обновили рекорды своих клубов по голам в плей-офф. Это тоже хорошо.

Видно, что ребята стараются, справляются, приносят своим командам пользу.

Сейчас работаем над новой стратегией на следующие три года. Она тоже будет направлена на то, чтобы уровень команд выравнивался в лиге. Это будет интересно и болельщикам, и игрокам, – сказал Морозов.