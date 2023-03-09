Тамбиев о первом голе «Адмирала»: «Положите 300 тысяч рублей, я пройдусь по всем удалениям. Если вы не такие богатые, то о чем мы говорим?»

Теги Салават Юлаев судьи видео КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев ответил на вопрос о судействе в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Адмирал» победил уфимскую команду (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Был момент с зацепом Науменкова [перед первым голом]. Не считаете, что вам повезло?

– Вы хотите по всем удалениям пройтись? Положите 300 тысяч, и я могу пройтись. Если вы не такие богатые, то о чем мы говорим? – ответил главный тренер клуба из Владивостока.

Все свои три шайбы в этом матче «Салават Юлаев» забросил при игре в большинстве, в том числе гол, который позволил перевести в овертайм за девять секунд до конца третьего периода.

«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦‍♂️

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3 комментария

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Кеша
Ларионов прав ! Судейский цех должен соответствовать уровню игры в плей офф . Судейские решения должны быть симметричными ко всем клубам без исключения . И не важно клуб-олигарх или из нижней части таблицы . И наказания для судей должны тоже быть асимметричные их неверным решениям - вплоть до отстранения .
+7
0
+7
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Uralbary
Нападающий откровенно срубил защитника, чистое удаление
+6
0
+6
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Lokomotiv92
Журналисты провокаторы хреновы!
+3
-3
0
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