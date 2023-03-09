Тамбиев о первом голе «Адмирала»: «Положите 300 тысяч рублей, я пройдусь по всем удалениям. Если вы не такие богатые, то о чем мы говорим?»
Леонид Тамбиев ответил на вопрос о судействе в матче с «Салаватом Юлаевым».
«Адмирал» победил уфимскую команду (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Был момент с зацепом Науменкова [перед первым голом]. Не считаете, что вам повезло?
– Вы хотите по всем удалениям пройтись? Положите 300 тысяч, и я могу пройтись. Если вы не такие богатые, то о чем мы говорим? – ответил главный тренер клуба из Владивостока.
Все свои три шайбы в этом матче «Салават Юлаев» забросил при игре в большинстве, в том числе гол, который позволил перевести в овертайм за девять секунд до конца третьего периода.
«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦♂️
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