Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Клуб удалил пост с анонсом радужных джерси

Теги Миннесота Калгари НХЛ игровая форма ЛГБТ Хоккей

Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари».

Как сообщает The Athletic, изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).

Отмечается, что джерси были показаны на аукционном сайте клуба в посте, который позднее был удален.

При этом перед матчем несколько игроков использовали радужную ленту для клюшек. Во время разминки также использовали шайбы с ЛГБТ-символикой.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1).

«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой

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42 комментария

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Ilmir Mannanov
Странно,а почему Капризов не надел,он вроде бы заднепроходит конкретно,говорят они с Зибанежадом подружки.
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ekaterina_)))
Ответ Безымянный болельщик
В хоккей играют настоящие мужчины. Гей не играет в хоккей)
Не поверите, сколько геев играет в хоккей. И не только в хоккей.
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Владимир Тольятти
Кирилл надеюсь сагитировал
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-1
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NACfoRekcuF
Ответ Антон Киселёв
Иван "Вот теперь вы узнали что такое настоящая свобода выбора" Проворов
Иоан Предтеча
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Cbj Fan
Может реально Ваня Проворов дал пример другим. Имею в смысле, что НХЛ не будет никак, кроме официальных бла бла бла протестировать.
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hhlg
Нормально Проворов Асашай расшатал, глядишь скоро и блмная ересь сгинет ;)
+4
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muslim1978
Мужики просыпаются!
+1
-1
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Andrey Andreev
Проворов показал хоккеистам, что еще можно оставаться мужиком без вот этого соевого унижения
+4
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Добрый_Ээх
Россия спасает мир
+5
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Евгений Исаев
Ответ Антон Киселёв
Тебе бы форточку открыть)))
А лучше закрыть поддувало!)))
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Евгений Исаев
Революция не за горами! Все уже устали от этой истерии! Проворов подал правильный пример! Браво!
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Mi4eL
уважение ✊
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Ми Ша
Судя по количеству минусов под постами против поддержки геев боты в большинстве своём похоже все заднеприводные
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dudkinrs82
Ответ topsatan
Пацаны вообще ребята
Камрад, зачем оракул на o&b забросил?
Вернись.
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Вадим Сидоров
Капризов: "Или отменяйте или запрошу обмен"
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Treq Qert
Ответ ZarvuR2020
Жду возмущения Карповой
Будет молчать)
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Геннадий Тёкин
Мужики!!!
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Джанлука Пальюка
Проворова в президенты.
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Ми Ша
В госдуме расстроились
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помню джанашия
Вот такой каприз от Миннесоты.
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Кеша
Остались еще в Штатах мужики !
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Безымянный болельщик
В хоккей играют настоящие мужчины. Гей не играет в хоккей)
+14
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Варлампий Варлампий
Поддержка петухов это Ночь гордости? Куда-то не туда свернули мозгами товарищи американцы
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гилберт
Суровые северные мужички.
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Bahmut
Проворов взломал систему.
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