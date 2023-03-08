Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Клуб удалил пост с анонсом радужных джерси

Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с « ».

Как сообщает The Athletic, изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).

Отмечается, что джерси были показаны на аукционном сайте клуба в посте, который позднее был удален.

При этом перед матчем несколько игроков использовали радужную ленту для клюшек. Во время разминки также использовали шайбы с ЛГБТ-символикой.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1).

«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой