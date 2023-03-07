«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним защитником Шпачеком. У чеха 46 очков и «+43» в 49 играх в QMJHL
«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним чешским защитником Давидом Шпачеком.
Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу со следующего сезона (так как игроку исполнилось 20 лет, правило активации в зависимости от числа матчей не будет применяться).
Сын экс-игрока НХЛ и олимпийского чемпиона Ярослава Шпачека был выбран «Уайлд» под общим 153-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2022.
В текущем сезоне он выступает в юниорской лиге Квебека за «Шербрук» – 46 (10+36) очков в 49 играх при полезности «+43».
Также он стал серебряным призером МЧМ-2023 в составе сборной Чехии, набрав 8 (3+5) очков в 7 играх турнира при полезности «+7».
ему не 17 лет, а уже 20, переросток, вот если бы он в 16 лет набрал 50 очков т в 17 перед драфтом, тут ещё можно подумать, но у него 50 очков в прошлом сезоне в 19 лет и сейчас в 20 лет он набрал 46.
конечно все игроки разные и кто знает до какого уровня он сможет дорости, а пока он вполне реально может стать средним АХЛовцем...