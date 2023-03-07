«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним защитником Шпачеком. У чеха 46 очков и «+43» в 49 играх в QMJHL

« » подписала контракт новичка с 20-летним чешским защитником Давидом Шпачеком.

Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу со следующего сезона (так как игроку исполнилось 20 лет, правило активации в зависимости от числа матчей не будет применяться).

Сын экс-игрока НХЛ и олимпийского чемпиона Ярослава Шпачека был выбран «Уайлд» под общим 153-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2022.

В текущем сезоне он выступает в юниорской лиге Квебека за « » – 46 (10+36) очков в 49 играх при полезности «+43».

Также он стал серебряным призером МЧМ-2023 в составе сборной Чехии, набрав 8 (3+5) очков в 7 играх турнира при полезности «+7».