«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним защитником Шпачеком. У чеха 46 очков и «+43» в 49 играх в QMJHL

Теги Миннесота Ярослав Шпачек НХЛ молодежная сборная Чехии юниорская лига Квебека Шербрук Давид Шпачек Хоккей

«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним чешским защитником Давидом Шпачеком.

Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу со следующего сезона (так как игроку исполнилось 20 лет, правило активации в зависимости от числа матчей не будет применяться). 

Сын экс-игрока НХЛ и олимпийского чемпиона Ярослава Шпачека был выбран «Уайлд» под общим 153-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2022. 

В текущем сезоне он выступает в юниорской лиге Квебека за «Шербрук» – 46 (10+36) очков в 49 играх при полезности «+43». 

Также он стал серебряным призером МЧМ-2023 в составе сборной Чехии, набрав 8 (3+5) очков в 7 играх турнира при полезности «+7». 

5 комментариев

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Deathspell Omega
Сын защитника Шпачека, которого точно по "Баффале" помню...
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bold
Ответ PatologoanatoM
За Чехов круто на мчм шпилил, лучший бомбардир команды был и поинтереснее того же Йиричека смотрелся, хотя тот топовый пик был. У чехов ещё один защ молодой есть - Свозил ,в потенциале хороший, проспект Коламбуса .
Свозил играет в команде с Беррардом, он тупо курить может , очки за пасы и так придут))
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RED_WINGS
Ответ maxwell997
Очередная кража драфта?🤔
А в чем кража заключается?
ему не 17 лет, а уже 20, переросток, вот если бы он в 16 лет набрал 50 очков т в 17 перед драфтом, тут ещё можно подумать, но у него 50 очков в прошлом сезоне в 19 лет и сейчас в 20 лет он набрал 46.
конечно все игроки разные и кто знает до какого уровня он сможет дорости, а пока он вполне реально может стать средним АХЛовцем...
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PatologoanatoM
За Чехов круто на мчм шпилил, лучший бомбардир команды был и поинтереснее того же Йиричека смотрелся, хотя тот топовый пик был. У чехов ещё один защ молодой есть - Свозил ,в потенциале хороший, проспект Коламбуса .
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maxwell997
Очередная кража драфта?🤔
+2
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+2
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