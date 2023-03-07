Монтгомери – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ. Рафф – 2-й, Бринд′Амор – 3-й (NHL.com)
Джим Монтгомери из «Бостона» – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ.
Официальный сайт лиги провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Джек Адамс Эворд». Приз вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.
В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял Джим Монтгомери из «Бостона» – 75 баллов (15 первых мест).
На втором месте расположился Линди Рафф, тренирующий «Нью-Джерси» (47 баллов).
Замкнул тройку лидеров Род Бринд′Амор из «Каролины» с 21 баллом.
В список также вошли Дэйв Хэкстол («Сиэтл», 16 баллов), Дон Грэнато («Баффало», 13), Питер Дебур («Даллас», 13), Джаред Беднар («Колорадо», 11), Рик Боунесс («Виннипег», 9), Брюс Кэссиди («Вегас», 9), Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес», 5), Шелдон Киф («Торонто», 3), Дерек Лалонд («Детройт», 2), Дин Эвасон («Миннесота», 1).
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