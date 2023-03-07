Монтгомери – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ. Рафф – 2-й, Бринд′Амор – 3-й (NHL.com)

Джим Монтгомери из « » – главный претендент на приз лучшему тренеру .

Официальный сайт лиги провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Джек Адамс Эворд». Приз вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял из «Бостона» – 75 баллов (15 первых мест).

На втором месте расположился , тренирующий « » (47 баллов).

Замкнул тройку лидеров Род Бринд′Амор из «Каролины» с 21 баллом.

В список также вошли Дэйв Хэкстол (« », 16 баллов), Дон Грэнато (« », 13), (« », 13), Джаред Беднар («Колорадо», 11), Рик Боунесс («Виннипег», 9), Брюс Кэссиди («Вегас», 9), Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес», 5), Шелдон Киф («Торонто», 3), Дерек Лалонд («Детройт», 2), Дин Эвасон («Миннесота», 1).