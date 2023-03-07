Монтгомери – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ. Рафф – 2-й, Бринд′Амор – 3-й (NHL.com)

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Джим Монтгомери из «Бостона» – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ.

Официальный сайт лиги провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Джек Адамс Эворд». Приз вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял Джим Монтгомери из «Бостона» – 75 баллов (15 первых мест).

На втором месте расположился Линди Рафф, тренирующий «Нью-Джерси» (47 баллов).

Замкнул тройку лидеров Род Бринд′Амор из «Каролины» с 21 баллом.

В список также вошли Дэйв Хэкстол («Сиэтл», 16 баллов), Дон Грэнато («Баффало», 13), Питер ДебурДаллас», 13), Джаред Беднар («Колорадо», 11), Рик Боунесс («Виннипег», 9), Брюс Кэссиди («Вегас», 9), Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес», 5), Шелдон Киф («Торонто», 3), Дерек Лалонд («Детройт», 2), Дин Эвасон («Миннесота», 1).

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3 комментария

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Иван Павлов
Ответ Nick2
Вот так из алкоголика в номинанты
Отличный пример для других людей.
+3
0
+3
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Nick2
Вот так из алкоголика в номинанты
+4
0
+4
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Всё в порядке чувак...
Очевидно. Не может быть сомнений и интриги
+8
-1
+7
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