Билялетдинов о том, что тройка Радулова не набрала очков: «Соперник готовится под них. У «Ак Барса» есть другие звенья, которые должны забивать, это единая команда»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Тимур Билялов Дмитрий Воронков Илья Сафонов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов считает, что «Ак Барс» допустил много ошибок в игре с «Нефтехимиком».

Команда уступила в четвертом матче серии плей-офф (2-2) со счетом 2:4. 

– Предполагали, что игра-то будет непростая. Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые не позволили нам сыграть, как мы должны были.

– В чем объяснение пропущенным шайбам во втором периоде при счете 2:0? Расслабились из-за счета?

– Я не знаю, надо будет разбираться, но в целом это ошибки, которые мы не должны допускать.

– В концовке третьего периода начались удаления друг за другом. Какие меры нужно предпринимать, чтобы такого не было?

– Эти удаления были случайными. Конечно, надо быть аккуратнее, особенно в такой ситуации. Меры – только объяснения, а какие еще. Это несознательные нарушения, на эмоциях. Там игрок выбивал шайбу, допустим, случайно попал сопернику в лицо клюшкой. Бывает такое, просто аккуратнее надо.

– Хозяева как будто превзошли «Ак Барс» в желании, в борьбе, что несвойственно матчам вашей команды. Вы согласны?

– Простой игры и не должно было быть. Действительно, соперник играл очень агрессивно, и это было видно. Мы старались сыграть в свою игру, повели в счете, но дали шанс сопернику забить и переломить ход встречи.

– Сегодня тройка Александра Радулова снова не набрала очков, и команда проиграла. Насколько это показатель зависимости результата от их выступления?

– Это на самом деле звено-лидер, там хорошие ребята, они много забивают. Но соперник тоже готовится под них, а у нас есть другие звенья, которые должны забивать. Это единая команда. Ну, не получилось, жалко, конечно, будем работать над этим.

– Сегодня у вас снова в серии было 5-минутное большинство, но опасные моменты начались только в концовке отрезка. Почему страдает эффективность именно при реализации большого удаления?

– Вот нам нужно хорошенечко подумать над этим и принять какие-то меры.

– Тимур Билялов пропустил 4 шайбы сегодня. Нет ли мыслей на следующий матч выпустить Амира Мифтахова?

– Мы подумаем, у нас времени еще достаточно для этого, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Билялетдинов вышел на 1-е место среди главных тренеров по числу игр в плей-офф КХЛ, обойдя Знарка

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2 комментария

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Сергей Омиго
Надо радулову еще90милионов заплатить,тогда будет толк
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саша константинов
Мне кажется что поражение чисто тренерское Ак Барс играл ужасно с 23 минуты где-то
+3
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+3
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