Билялетдинов о том, что тройка Радулова не набрала очков: «Соперник готовится под них. У «Ак Барса» есть другие звенья, которые должны забивать, это единая команда»

Зинэтула Билялетдинов считает, что «Ак Барс» допустил много ошибок в игре с « ».

Команда уступила в четвертом матче серии плей-офф (2-2) со счетом 2:4.

– Предполагали, что игра-то будет непростая. Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые не позволили нам сыграть, как мы должны были.

– В чем объяснение пропущенным шайбам во втором периоде при счете 2:0? Расслабились из-за счета?

– Я не знаю, надо будет разбираться, но в целом это ошибки, которые мы не должны допускать.

– В концовке третьего периода начались удаления друг за другом. Какие меры нужно предпринимать, чтобы такого не было?

– Эти удаления были случайными. Конечно, надо быть аккуратнее, особенно в такой ситуации. Меры – только объяснения, а какие еще. Это несознательные нарушения, на эмоциях. Там игрок выбивал шайбу, допустим, случайно попал сопернику в лицо клюшкой. Бывает такое, просто аккуратнее надо.

– Хозяева как будто превзошли «Ак Барс» в желании, в борьбе, что несвойственно матчам вашей команды. Вы согласны?

– Простой игры и не должно было быть. Действительно, соперник играл очень агрессивно, и это было видно. Мы старались сыграть в свою игру, повели в счете, но дали шанс сопернику забить и переломить ход встречи.

– Сегодня тройка снова не набрала очков, и команда проиграла. Насколько это показатель зависимости результата от их выступления?

– Это на самом деле звено-лидер, там хорошие ребята, они много забивают. Но соперник тоже готовится под них, а у нас есть другие звенья, которые должны забивать. Это единая команда. Ну, не получилось, жалко, конечно, будем работать над этим.

– Сегодня у вас снова в серии было 5-минутное большинство, но опасные моменты начались только в концовке отрезка. Почему страдает эффективность именно при реализации большого удаления?

– Вот нам нужно хорошенечко подумать над этим и принять какие-то меры.

– пропустил 4 шайбы сегодня. Нет ли мыслей на следующий матч выпустить Амира Мифтахова?

– Мы подумаем, у нас времени еще достаточно для этого, – сказал главный тренер « ».

Билялетдинов вышел на 1-е место среди главных тренеров по числу игр в плей-офф КХЛ, обойдя Знарка