Билялетдинов вышел на 1-е место среди главных тренеров по числу игр в плей-офф КХЛ, обойдя Знарка
Зинэтула Билялетдинов побил рекорд по числу игр в плей-офф КХЛ среди главных тренеров.
Матч серии Кубка Гагарина против «Нефтехимика» (2-1) стал 121-м в плей-офф для главного тренера «Ак Барса».
Он обошел Олега Знарка, на счету которого 120 матчей в розыгрышах Кубка Гагарина.
При этом Билялетдинов пока уступает Знарку по количеству побед в плей-офф (76 против 79).
А Билл стабильно топ, заточенный на результат, как в 2000 брал чемп с Динамо, так и с АкБарсом брал Суперлигу, еще и 3 кубка с 2 разными составами взял.
Безоговорочно, лучший постсоветский хоккейный тренер.