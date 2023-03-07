Билялетдинов вышел на 1-е место среди главных тренеров по числу игр в плей-офф КХЛ, обойдя Знарка

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок КХЛ рекорды Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов побил рекорд по числу игр в плей-офф КХЛ среди главных тренеров.

Матч серии Кубка Гагарина против «Нефтехимика» (2-1) стал 121-м в плей-офф для главного тренера «Ак Барса».

Он обошел Олега Знарка, на счету которого 120 матчей в розыгрышах Кубка Гагарина.

При этом Билялетдинов пока уступает Знарку по количеству побед в плей-офф (76 против 79).

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6 комментариев

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Rialto
Ответ Stewee
Так у БиЗов состав космос был, там Червенка в 3-4 звене катался, о чем речь? Естественно они в открытом стиле играли) А Билл стабильно топ, заточенный на результат, как в 2000 брал чемп с Динамо, так и с АкБарсом брал Суперлигу, еще и 3 кубка с 2 разными составами взял. Безоговорочно, лучший постсоветский хоккейный тренер.
Ну да, а состав у Била же был исключительно ВХЛовский)))
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Stewee
Ответ srs
И почему Билл чаще проигрывал открытому стилю Быкова с Захаркиным? - Или одному Захаркину, который в кахаэль всего полгода был главным тренером
Так у БиЗов состав космос был, там Червенка в 3-4 звене катался, о чем речь? Естественно они в открытом стиле играли)
А Билл стабильно топ, заточенный на результат, как в 2000 брал чемп с Динамо, так и с АкБарсом брал Суперлигу, еще и 3 кубка с 2 разными составами взял.
Безоговорочно, лучший постсоветский хоккейный тренер.
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Кеша
Биллялетдинов топ , кто бы что не говорил. Таких в стране раз / два. Биллялетдинов, Быков, Знарок. Это уже следующее поколение после Юрзинова В.В. . Кому -то нравится один специалист , кому-то другой. Но то , что Биллялетдинов легенда это факт.
+4
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Сергей Бакин
Боб Хартли поспорил бы))
+2
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srs
И почему Билл чаще проигрывал открытому стилю Быкова с Захаркиным? - Или одному Захаркину, который в кахаэль всего полгода был главным тренером
+2
-2
0
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татарин Казанский
И по кубкам тоже в одной команде💪💪💪💪💪
+4
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