Билялетдинов вышел на 1-е место среди главных тренеров по числу игр в плей-офф КХЛ, обойдя Знарка

побил рекорд по числу игр в плей-офф среди главных тренеров.

Матч серии Кубка Гагарина против «Нефтехимика» (2-1) стал 121-м в плей-офф для главного тренера « ».

Он обошел Олега Знарка, на счету которого 120 матчей в розыгрышах Кубка Гагарина.

При этом Билялетдинов пока уступает Знарку по количеству побед в плей-офф (76 против 79).