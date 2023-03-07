Форвард «Нефтехимика» Рауль Якупов забил первый гол в КХЛ в матче плей-офф с «Ак Барсом»

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18-летний форвард «Нефтехимика» Рауль Якупов забил первый гол в КХЛ.

Нападающий отличился в матче Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:2, 2-й период, 1-2 в серии).

Это его пятая игра в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Якупов стал самым молодым автором гола в составе «Нефтехимика» в плей-офф. Он отличился в возрасте 18 лет и 259 дней. Предыдущее достижение принадлежало Богдану Якимову (21 год и 145 дней).

С учетом регулярных чемпионатов самым молодым автором шайбы в составе нижнекамцев остается Максим Грошев (17 лет и 339 дней). У Якупова второй показатель.

Рауль – двоюродный брат нападающего «Авангарда» Наиля Якупова.

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1 комментарий

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Rialto
Молодец малой! Давай ещё трёшку!
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