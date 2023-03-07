Борис Михайлов: «Северсталь» не только не уступает ведущей команде российского хоккея ЦСКА, но и ведет в счете. Результат говорит сам за себя»

заявил, что ждет от ЦСКА завоевания Кубка Гагарина в этом сезоне.

– Как вы оцениваете то, что ЦСКА уступает в серии?

– Отрицательно. Но матчей еще много, серия длится до четырех побед. Будем надеяться, что все будет в порядке.

– Как вы думаете, есть какая-то недооценка « »?

– Во-первых, очень здорово, что эта команда третий год подряд выходит в плей-офф. Это показывает стабильность работы тренера.

Во-вторых, видно, что команда с каждым годом играет все лучше и лучше. На сегодняшний момент результат говорит сам за себя: «Северсталь» не только не уступает ведущей команде российского хоккея ЦСКА, но и ведет в счете.

– Что вы лично ждете от ЦСКА в этом сезоне?

– Я жду завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его, конечно, не завоюем, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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