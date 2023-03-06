Разин о победе в 3-м матче: «Это всего лишь одна игра. Не хочу хвалить. «Северсталь» разобрала ЦСКА подробнее, чем в чемпионате»

прокомментировал победу над ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина.

« » выиграла у московской команды со счетом 5:3 (2-1 в серии).

– Было очень плохое начало. Ужасная статистика первого периода. Хорошо, что ушли на перерыв, проигрывая всего в одну шайбу.

Только благодаря – не буду говорить, кому – остались в игре.

Хорошо сыграли второй период. Тем более, неудачно складывающиеся по сезону вторые периоды – мы его выиграли.

Хорошо использовали большинство в третьем периоде. Хорошая, слаженная игра в обороне. Самоотверженная игра в обороне. Отсюда и такой результат. Всех с победой. Серия продолжается.

– Петунин, Вовченко отличились в нужные моменты. Вы довольны костяком команды?

– Вовченко, , Лишка, , Гераськин, Пресс, Пыленков – как раз те люди, на которых игра и держится, на них, на их действия смотрят остальные ребята. Они и должны за собой вести.

Я не хочу сейчас хвалить. Это всего лишь одна игра. Вы правильно заметили. вовремя забил. Плюс он сегодня и хитовал здорово. Выиграли, забыли. Жизнь продолжается.

– Волевая победа, трижды отыгрывались. В чем секрет? Ваши тренерские решения?

– Тренерские решения… Как я могу сказать: «Ребят, давайте отыграемся». И они отыграются.

Ребята – молодцы. Была установка. Мы разобрали команду ЦСКА подробнее, чем в чемпионате. Придерживались этой тактики. Забитые голы – только заслуга ребят, – сказал главный тренер «Северстали».