Разин о победе в 3-м матче: «Это всего лишь одна игра. Не хочу хвалить. «Северсталь» разобрала ЦСКА подробнее, чем в чемпионате»
Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина.
«Северсталь» выиграла у московской команды со счетом 5:3 (2-1 в серии).
– Было очень плохое начало. Ужасная статистика первого периода. Хорошо, что ушли на перерыв, проигрывая всего в одну шайбу.
Только благодаря – не буду говорить, кому – остались в игре.
Хорошо сыграли второй период. Тем более, неудачно складывающиеся по сезону вторые периоды – мы его выиграли.
Хорошо использовали большинство в третьем периоде. Хорошая, слаженная игра в обороне. Самоотверженная игра в обороне. Отсюда и такой результат. Всех с победой. Серия продолжается.
– Петунин, Вовченко отличились в нужные моменты. Вы довольны костяком команды?
– Вовченко, Петунин, Лишка, Морозов, Гераськин, Пресс, Пыленков – как раз те люди, на которых игра и держится, на них, на их действия смотрят остальные ребята. Они и должны за собой вести.
Я не хочу сейчас хвалить. Это всего лишь одна игра. Вы правильно заметили. Вовченко вовремя забил. Плюс он сегодня и хитовал здорово. Выиграли, забыли. Жизнь продолжается.
– Волевая победа, трижды отыгрывались. В чем секрет? Ваши тренерские решения?
– Тренерские решения… Как я могу сказать: «Ребят, давайте отыграемся». И они отыграются.
Ребята – молодцы. Была установка. Мы разобрали команду ЦСКА подробнее, чем в чемпионате. Придерживались этой тактики. Забитые голы – только заслуга ребят, – сказал главный тренер «Северстали».
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