Федоров о поражении от «Северстали»: «ЦСКА немножко усложнил задачу. Рейдеборну пора заступить, общей фон нашей игры не совсем устраивал»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Шарыченков Адам Рейдеборн Хоккей

Сергей Федоров объяснил причины поражения от «Северстали» в третьем матче серии Кубка Гагарина.

ЦСКА уступил череповецкой команде со счетом 3:5 (1-2 в серии).

– Хорошая игра, волнами, боевая игра. Соперника – с победой. Мы имели все возможности выйти вперед, сохранить наше преимущество. К сожалению, не получилось.

Немножко усложнили себе задачу. Мы верим в себя, верим в свою игру. Готовимся в штатном режиме. Следующая игра для нас будет очень важной. ЦСКА – вперед.

– Прошлая игра в Москве повлияла как-то на команду?

– На нашу команду? Нет, никак не повлияла. Ребята профессионалы, занимаются хоккеем очень давно. Мы разобрали ту игру. В той игре было больше положительного, чем отрицательного. Мы приехали с хорошим настроением сюда.

Судьба хоккеиста – попереживать сегодня, завтра – новый день. Завтра на работу, надо готовиться к новой игре. Наша команда это прекрасно понимает и знает.

Мы проходили через такие моменты. Мы уже эту игру забыли. Наша задача, задача тренерского штаба – провести некий анализ и видеособрание с командой. Готовимся дальше.

– Почему поменяли вратаря?

– Дали Саше (Александру Шарыченкову) отдохнуть. Общий фон нашей игры не совсем нас устраивал. Адаму (Адаму Рейдеборну) все-таки пора заступить. Они у нас два опытных вратаря.

Мы спокойно играем и с тем, и с другим. Прошли весь сезон с ними. У нас нет таких больших претензий ни к одному, ни ко второму.

– Чем вас удивил Андрей Разин, что два матча сложились так?

– Мы сыграли достаточное количество игр с «Северсталью». Благодарю за вопрос, но мы не в клубе знатоков. Наверное, вам было интересно, болельщикам было интересно. Секреты, наверное, пока раскрывать не будем.

– Почему не складывается с «Северсталью» игры именно в Череповце?

– Это хоккей. Я думаю, для нас это не сложная ситуация, тем не менее, мы ищем свою игру.

Все наши ребята прекрасно знают, что с собой свою арену не возьмешь на выезд, поэтому всегда надо выигрывать в гостях. В этом смысле мы прошли очень хороший путь в прошлом году.

Я надеюсь, нам удастся сделать определенные шаги в этом направлении, и дальше сыграть, как мы можем, умеем. И сделать результат, – сказал главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ *BG*
Пора проворачивать фокус с тремя победами подряд. ЦСКА - вперед!!!
Это точно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Мишин
Будете так играть и вторую просрете с такими дырками в воротах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Пора проворачивать фокус с тремя победами подряд. ЦСКА - вперед!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Muradona69
Единственное , что мне интересно , это как так вышло, что ЦСКА , имея самую большую зарплатную ведомость в лиге , не сподобился найти нормального воротчика?!? Стыдно сказать , но , нам влетает всё , что летит в створ! Всё! Мне искренне жаль полевых игроков, их труд, усердие, самоотдачу, желание побеждать и честолюбие, которые перечеркиваются игрой вратарей, которые не то , что не спасают , от слова совсем , а элементарно шайбу отбить или поймать не в состоянии! Что нам в плове делать и на что надеяться , абсолютно не понятно....
Экономят на вратарях. У них обоих, вкупе, з/п как у одного Окулова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima Mitrofanov
Позор Федоров!просрали игру,а тагже и кубок просерите с такой игрой далеко не уедишь,страмцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muradona69
Единственное , что мне интересно , это как так вышло, что ЦСКА , имея самую большую зарплатную ведомость в лиге , не сподобился найти нормального воротчика?!? Стыдно сказать , но , нам влетает всё , что летит в створ! Всё! Мне искренне жаль полевых игроков, их труд, усердие, самоотдачу, желание побеждать и честолюбие, которые перечеркиваются игрой вратарей, которые не то , что не спасают , от слова совсем , а элементарно шайбу отбить или поймать не в состоянии! Что нам в плове делать и на что надеяться , абсолютно не понятно....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Mi4eL
в армию не надо вратарей сдавать)
Ничего. Выйдет дембелем. С ноги двери в раздевалку ЦСКА будет открывать в следующем сезоне. И орать: "Вешайтесь, духи!"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Ответ Виктор Антипов
Да в ЦСКА вратари очень слвбые,.Самонова бы,два матча вытащил
в армию не надо вратарей сдавать)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Антипов
Да в ЦСКА вратари очень слвбые,.Самонова бы,два матча вытащил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Какой опыт Шарыченкова

У него опыт только бэкапа, и то посредственного
Господи, куда они смотрят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Шарыченков просто игру засрал
При 0-1 и 2-3
Пропустил уйню

Зачем нужен этот днарь
Тоже самое про абрамова

Почти тоже самое про самый дорогой мусор лиги-слепышева
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий