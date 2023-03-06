Федоров о поражении от «Северстали»: «ЦСКА немножко усложнил задачу. Рейдеборну пора заступить, общей фон нашей игры не совсем устраивал»
Сергей Федоров объяснил причины поражения от «Северстали» в третьем матче серии Кубка Гагарина.
ЦСКА уступил череповецкой команде со счетом 3:5 (1-2 в серии).
– Хорошая игра, волнами, боевая игра. Соперника – с победой. Мы имели все возможности выйти вперед, сохранить наше преимущество. К сожалению, не получилось.
Немножко усложнили себе задачу. Мы верим в себя, верим в свою игру. Готовимся в штатном режиме. Следующая игра для нас будет очень важной. ЦСКА – вперед.
– Прошлая игра в Москве повлияла как-то на команду?
– На нашу команду? Нет, никак не повлияла. Ребята профессионалы, занимаются хоккеем очень давно. Мы разобрали ту игру. В той игре было больше положительного, чем отрицательного. Мы приехали с хорошим настроением сюда.
Судьба хоккеиста – попереживать сегодня, завтра – новый день. Завтра на работу, надо готовиться к новой игре. Наша команда это прекрасно понимает и знает.
Мы проходили через такие моменты. Мы уже эту игру забыли. Наша задача, задача тренерского штаба – провести некий анализ и видеособрание с командой. Готовимся дальше.
– Почему поменяли вратаря?
– Дали Саше (Александру Шарыченкову) отдохнуть. Общий фон нашей игры не совсем нас устраивал. Адаму (Адаму Рейдеборну) все-таки пора заступить. Они у нас два опытных вратаря.
Мы спокойно играем и с тем, и с другим. Прошли весь сезон с ними. У нас нет таких больших претензий ни к одному, ни ко второму.
– Чем вас удивил Андрей Разин, что два матча сложились так?
– Мы сыграли достаточное количество игр с «Северсталью». Благодарю за вопрос, но мы не в клубе знатоков. Наверное, вам было интересно, болельщикам было интересно. Секреты, наверное, пока раскрывать не будем.
– Почему не складывается с «Северсталью» игры именно в Череповце?
– Это хоккей. Я думаю, для нас это не сложная ситуация, тем не менее, мы ищем свою игру.
Все наши ребята прекрасно знают, что с собой свою арену не возьмешь на выезд, поэтому всегда надо выигрывать в гостях. В этом смысле мы прошли очень хороший путь в прошлом году.
Я надеюсь, нам удастся сделать определенные шаги в этом направлении, и дальше сыграть, как мы можем, умеем. И сделать результат, – сказал главный тренер ЦСКА.
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