Слепышев об 1-2 в серии с «Северсталью»: «ЦСКА выбирался из еще более тяжелых ситуаций. Будем исправлять»

верит, что ЦСКА пройдет « » в 1-м раунде Кубка Гагарина.

Армейцы проиграли в Череповце со счетом 3:5 и уступают 1-2 в серии.

— Много пропущенных шайб нам сегодня помешало. Тяжело забиваем, хотя создаем достаточно моментов. После заброшенной шайбы нужно играть внимательно, а мы пропускаем очень легкие голы. Отсюда все проблемы.

— Что нужно поменять перед следующей игрой?

— Думаю, прибавить нужно в самом начале игры. Действия в обороне нужно улучшить, чтобы так много не пропускать.

— В третьем периоде удалось сравнять, но было положение вне игры. Тяжело ли психологически?

— Понятно, что это неприятно, но опять же — это хоккей. Такие правила, шайба действительно вышла. Значит не заслужили сегодня победу, а соперник хотел больше в каких-то мелочах.

Мы знали, что будет такая тяжелая серия. Очень неуступчивая команда против нас. Думаю, у нас достаточно опыта. ЦСКА выбирался из еще более тяжелых ситуаций — будем исправлять, – сказал форвард .

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