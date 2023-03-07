Слепышев об 1-2 в серии с «Северсталью»: «ЦСКА выбирался из еще более тяжелых ситуаций. Будем исправлять»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Антон Слепышев Хоккей

Антон Слепышев верит, что ЦСКА пройдет «Северсталь» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

Армейцы проиграли в Череповце со счетом 3:5 и уступают 1-2 в серии.

— Много пропущенных шайб нам сегодня помешало. Тяжело забиваем, хотя создаем достаточно моментов. После заброшенной шайбы нужно играть внимательно, а мы пропускаем очень легкие голы. Отсюда все проблемы. 

— Что нужно поменять перед следующей игрой?

— Думаю, прибавить нужно в самом начале игры. Действия в обороне нужно улучшить, чтобы так много не пропускать. 

— В третьем периоде удалось сравнять, но было положение вне игры. Тяжело ли психологически?

—  Понятно, что это неприятно, но опять же — это хоккей. Такие правила, шайба действительно вышла. Значит не заслужили сегодня победу, а соперник хотел больше в каких-то мелочах.

Мы знали, что будет такая тяжелая серия. Очень неуступчивая команда против нас. Думаю, у нас достаточно опыта. ЦСКА выбирался из еще более тяжелых ситуаций — будем исправлять, – сказал форвард ЦСКА.

💥ААААА! «Северсталь» ведет 2-1 в серии с чемпионом: Вовченко сделал дубль, а судьи отменили важный гол ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий