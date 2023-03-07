Сергей Федотов об Орлове: «Существует вариант возвращения к переговорам с «Вашингтоном» после этого сезона»
Сергей Федотов заявил, что Дмитрий Орлов может вернуться к переговорам с «Вашингтоном».
Агент и комментатор высказался касательно обмена защитника из «Кэпиталс» в «Бостон».
«Я очень удивился. И знали бы вы, как удивился сам Дима!
Не совсем точный инсайд был от журналистов, которые писали, о чем не договорились «Вашингтон» и Орлов. При этом существует вариант возвращения к переговорам с «Вашингтоном» после этого сезона.
У Орлова есть четко сформулированные пожелания по контракту, его агент Марк Гандлер будет этим заниматься. Вариантов уже сейчас очень много», – сказал Федотов.
Ну значит должен идти на уступки по контракту, по сумме и сроку. Какой тут еще вариант возможен?