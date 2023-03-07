Сергей Федотов об Орлове: «Существует вариант возвращения к переговорам с «Вашингтоном» после этого сезона»

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Марк Гандлер Дмитрий Орлов Сергей Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов заявил, что Дмитрий Орлов может вернуться к переговорам с «Вашингтоном».

Агент и комментатор высказался касательно обмена защитника из «Кэпиталс» в «Бостон».

«Я очень удивился. И знали бы вы, как удивился сам Дима!

Не совсем точный инсайд был от журналистов, которые писали, о чем не договорились «Вашингтон» и Орлов. При этом существует вариант возвращения к переговорам с «Вашингтоном» после этого сезона.

У Орлова есть четко сформулированные пожелания по контракту, его агент Марк Гандлер будет этим заниматься. Вариантов уже сейчас очень много», – сказал Федотов.

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13 комментариев

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TBFTT
На фига у Орлова уже все норм в Бостоне идёт, а Вашик пусть чахнет.
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grek087
Ответ Mistic69
А надо ли будет это самому Орлову?
Конечно. Это на мой взгляд. Там дом по сути, друзья, вряд ли семью перевёз, так как нет долгосрочного контракта. Всё там у него, он очень заинтересован, также сильно как сейчас играя за Бостон. У них очень большие шансы на кубок. Смотрел недавно их матч, очень хорошо играют. Выигрывают все единоборства, создают на ровном месте, вратари топы, а Пастрняк явно обделён вниманием любителей хоккея. Один из лучших в лиге в данный момент по ощущениям от игры. Советую глянуть если не смотрели, таблица не отражает всю прелесть их игры!
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Милош Теодосич
Ответ Mistic69
А надо ли будет это самому Орлову?
Если Орлов в таком духе и дальше продолжит, да ещё и кубок возьмут в этом сезоне, он сам захочет остаться в Бостоне скорее всего. Несмотря на то что прижился в столице и семьями дружат с Овечкиными. Супруги и быт тоже играют большую роль в решении.
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SergFed71
Ведь Вашингтон из Бостона видно здорово. Думаю Диме понравилось играть с умными игроками, а до семьи час лёту
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Al561
Допустим Орлов хочет остаться в Вашингтоне, привык и сам и семья.
Ну значит должен идти на уступки по контракту, по сумме и сроку. Какой тут еще вариант возможен?
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Seema
Ответ ЭЮЯ
Орлов нужен Вашингтону, а Вашингтон - Орлову! Должны договориться.
То что Орлов нужен Вашингтону - это понятно, а вот то что Орлову - Вашингтон - нет. Один вопрос - зачем Орлову нужен Вашингтон? Для чего?
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+4
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HockeyMan
Ответ 42mk@
кто то идет на 900 шайб а кто то на 3800 комментариев.вот и вся разница.
Идеальный комментарий 👍🏼
+3
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42mk@
Ответ Bucefall
Да у него в Бостоне прёт. Зачем ему в это болото, где забили на команду и играют только ради рекорда капитана. Который он не побьет, а Вашингтон погрузится на неск лет в перестройку
кто то идет на 900 шайб а кто то на 3800 комментариев.вот и вся разница.
+18
-3
+15
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Вадим Сидоров
Ответ Mistic69
А надо ли будет это самому Орлову?
Ага, даст условный Баффало 7 лямов и забудет о Вашингтоне. "Клинкам" бы опытный защ не помешал.
+2
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+2
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Bucefall
Да у него в Бостоне прёт. Зачем ему в это болото, где забили на команду и играют только ради рекорда капитана. Который он не побьет, а Вашингтон погрузится на неск лет в перестройку
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-2
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Вадим Сидоров
9.5 млн свободных денег, при том что есть не докомплект - 11 форвардов на контрактах (т.е минимум ещё одного надо) и 4 защита (надо ещё 2)
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Mistic69
А надо ли будет это самому Орлову?
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ЭЮЯ
Орлов нужен Вашингтону, а Вашингтон - Орлову! Должны договориться.
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