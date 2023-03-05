Терещенко о Кубке Стэнли: «В «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное – на втором плане»

высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (815 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Овечкин продолжает забивать, но при этом «Вашингтон» впервые за девять лет рискует не попасть в плей-офф. В чем тут парадокс?

– Наверняка «Вашингтон» хочет оказаться в плей-офф. Но в клубе многое сейчас поставлено на то, чтобы Овечкин забивал. Тем более, что у него уже виден конкурент – , который в будущем может приблизиться к этим показателям.

Все это рождает большой дополнительный интерес к хоккею в НХЛ. Для «Вашингтона» это стратегический момент.

– Получается, что для «Вашингтона» рекорд Овечкина сейчас важнее, чем борьба за ? Учитывая, что НХЛ – коммерческая лига, денег на этом можно сделать больше. Если Александр обойдет Гретцки, это станет более эпохальным событием, чем ежегодный трофей в плей-офф.

– Об этом и речь. Волей-неволей, но в «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное – на втором плане.

Вот сейчас они отказались от Орлова. Не смогли договориться с ним о контракте. А вы посмотрите, как Дмитрий сейчас за «Бостон» играет, он в прекрасной форме.

– Его обмен ослабил «Вашингтон»?

– По моему мнению, да. Как «Вашингтон» играл раньше и как сейчас – это разные полюса. Выйти в плей-офф в этом году «Кэпиталс» будет очень тяжело, – сказал трехкратный чемпион мира.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф