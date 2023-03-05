Терещенко о Кубке Стэнли: «В «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное – на втором плане»
Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (815 шайб). Впереди только Гретцки (894).
– Овечкин продолжает забивать, но при этом «Вашингтон» впервые за девять лет рискует не попасть в плей-офф. В чем тут парадокс?
– Наверняка «Вашингтон» хочет оказаться в плей-офф. Но в клубе многое сейчас поставлено на то, чтобы Овечкин забивал. Тем более, что у него уже виден конкурент – Коннор Макдэвид, который в будущем может приблизиться к этим показателям.
Все это рождает большой дополнительный интерес к хоккею в НХЛ. Для «Вашингтона» это стратегический момент.
– Получается, что для «Вашингтона» рекорд Овечкина сейчас важнее, чем борьба за Кубок Стэнли? Учитывая, что НХЛ – коммерческая лига, денег на этом можно сделать больше. Если Александр обойдет Гретцки, это станет более эпохальным событием, чем ежегодный трофей в плей-офф.
– Об этом и речь. Волей-неволей, но в «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное – на втором плане.
Вот сейчас они отказались от Орлова. Не смогли договориться с ним о контракте. А вы посмотрите, как Дмитрий сейчас за «Бостон» играет, он в прекрасной форме.
– Его обмен ослабил «Вашингтон»?
– По моему мнению, да. Как «Вашингтон» играл раньше и как сейчас – это разные полюса. Выйти в плей-офф в этом году «Кэпиталс» будет очень тяжело, – сказал трехкратный чемпион мира.
Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф
Кубок Стэнли - номер 1 для ЛЮБОЙ команды НХЛ. Все остальное вторично.
Рекорды НХЛ не ограничиваются регуляркой. Регулярка - это только часть НХЛ. При этом менее важная часть по сравнению с плей-офф. Регулярка играется прежде всего для того, чтобы попасть в плей-офф.
Гораздо важнее повторить то, что сделано в плей-офф, а не регулярке. Смешно, что ты даже этого не понимаешь.
Контракты Кузи и Уилсона адекватны. Карлсона, если и завышен, то немного.
Но вот Бэкс...Ну далеко не за еду он играл до этого (6,7 млн сразу после новичка). Компенсировать новым контрактом там было нечего. Даже не припомню где бы он подтаскивал на около систематической основе (ну может ПО-2012, но вряд ли). Ну а в ПО-2018 был неплох, но чемпионская команда родилась БЕЗ НЕГО (в последнем периоде 5-го матча второго раунда) и за это (создание препятствий для рождения боеспособного коллектива) платить тому, кого подменяли открывая в себе новые грани разные Эллеры и прочие Стивенсоны, Биглы, не принято
И МакДи не первый конкурент
И Вашингтон с Орловым с 2018 не блистал
И забивать ветерану проще, не когда на него играет слабая в целом команда (а этого и не было, исключая единичные эпизоды легких концовок), а когда он играет за счет силы других звеньев.
Ну и спорт высших достижений это в первую очередь умение выжимать из себя и коллектива эмоциональный допинг, а старики в Вашингтоне конечно, наверное, неплохо проводят время друг с другом вне игр и на тренировках, но в игре эмоций не хватает (особенно коллективных). И пока от обмена Орлова выиграли все: и Орлов, и молодеющий Вашингтон с непонятно кем в ростере (все набрали очков вчера, включая старика Смита) и, думаю, и Овечкин