Терещенко о Кубке Стэнли: «В «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное – на втором плане»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (815 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Овечкин продолжает забивать, но при этом «Вашингтон» впервые за девять лет рискует не попасть в плей-офф. В чем тут парадокс?

– Наверняка «Вашингтон» хочет оказаться в плей-офф. Но в клубе многое сейчас поставлено на то, чтобы Овечкин забивал. Тем более, что у него уже виден конкурент – Коннор Макдэвид, который в будущем может приблизиться к этим показателям.

Все это рождает большой дополнительный интерес к хоккею в НХЛ. Для «Вашингтона» это стратегический момент.

– Получается, что для «Вашингтона» рекорд Овечкина сейчас важнее, чем борьба за Кубок Стэнли? Учитывая, что НХЛ – коммерческая лига, денег на этом можно сделать больше. Если Александр обойдет Гретцки, это станет более эпохальным событием, чем ежегодный трофей в плей-офф.

– Об этом и речь. Волей-неволей, но в «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное – на втором плане.

Вот сейчас они отказались от Орлова. Не смогли договориться с ним о контракте. А вы посмотрите, как Дмитрий сейчас за «Бостон» играет, он в прекрасной форме.

– Его обмен ослабил «Вашингтон»?

– По моему мнению, да. Как «Вашингтон» играл раньше и как сейчас – это разные полюса. Выйти в плей-офф в этом году «Кэпиталс» будет очень тяжело, – сказал трехкратный чемпион мира.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф

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17 комментариев

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Александр Ковалёвский
Ответ Booligan
Мнение чела, который провел целых ноль игр в кубке Стэнли
Может ли человек сказать, что суп - помойный, не вкусный, если ни разу никогда ничего не готовил?
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Вадим Скорин
Ответ DeepintheHole
Такой стратегии нет. А если и есть, то живет разве что в твоей голове. Или голове Терещенко, за которым ты и повторяешь. Кубок Стэнли - номер 1 для ЛЮБОЙ команды НХЛ. Все остальное вторично. Рекорды НХЛ не ограничиваются регуляркой. Регулярка - это только часть НХЛ. При этом менее важная часть по сравнению с плей-офф. Регулярка играется прежде всего для того, чтобы попасть в плей-офф. Гораздо важнее повторить то, что сделано в плей-офф, а не регулярке. Смешно, что ты даже этого не понимаешь.
Молодец. Лишь бы ты на пятёрки учился.
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Хаскерс
Бредит
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DeepintheHole
Ответ Вадим Скорин
Совершенно правильная стратегия клуба. Овечкин забивает 895 шайбу и вписывает свое имя навсегда в рекорды НХЛ. Забьёт 900 - ю и открывает клуб имени Овечкина. А так , как Овечкин и ". Вашингтон " это одно целое, то и клуб навсегда получает дивиденды (моральные, финансовые). Что касаемо Макдэвида, 551 игра забил 291= 0.528. Ему, чтобы повторить 815 шайб Овечкина надо следующие 11 лет(902 игры в РС, играть без пропусков) забивать по 46 - 48 шайб минимум каждый год. Возможно такое - да, будет - увидим. У Мэттьюса вроде чуть- чуть проще, 463 игры, забито 287 = 0.6198. Но он часто травмируется. Ему в начале этого сезона много авансов давали и что, мучается никак 300 шайб не одолеет. А Овечкин спокойно идёт, от матча к матчу. Рекорд по шайбам за один клуб, так это уже космос, 815 шайб и все понимают, что он будет расти. Преимущество Овечкина в том, что он уже сделал, а другие должны повторить.
Такой стратегии нет. А если и есть, то живет разве что в твоей голове. Или голове Терещенко, за которым ты и повторяешь.
Кубок Стэнли - номер 1 для ЛЮБОЙ команды НХЛ. Все остальное вторично.
Рекорды НХЛ не ограничиваются регуляркой. Регулярка - это только часть НХЛ. При этом менее важная часть по сравнению с плей-офф. Регулярка играется прежде всего для того, чтобы попасть в плей-офф.
Гораздо важнее повторить то, что сделано в плей-офф, а не регулярке. Смешно, что ты даже этого не понимаешь.
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pops_79
Ответ pops_79
Видно, что парень смотрит НХЛ в пол-глаза. И МакДи не первый конкурент И Вашингтон с Орловым с 2018 не блистал И забивать ветерану проще, не когда на него играет слабая в целом команда (а этого и не было, исключая единичные эпизоды легких концовок), а когда он играет за счет силы других звеньев. Ну и спорт высших достижений это в первую очередь умение выжимать из себя и коллектива эмоциональный допинг, а старики в Вашингтоне конечно, наверное, неплохо проводят время друг с другом вне игр и на тренировках, но в игре эмоций не хватает (особенно коллективных). И пока от обмена Орлова выиграли все: и Орлов, и молодеющий Вашингтон с непонятно кем в ростере (все набрали очков вчера, включая старика Смита) и, думаю, и Овечкин
Понятно было, что будет больно к завершающей фазе контракта Оши (когда его подписывали в 2017). Но его подписывали на пенсию, растягивая достаточно умеренную сумму на 8 лет и, самое главное, ДО своего КС.
Контракты Кузи и Уилсона адекватны. Карлсона, если и завышен, то немного.
Но вот Бэкс...Ну далеко не за еду он играл до этого (6,7 млн сразу после новичка). Компенсировать новым контрактом там было нечего. Даже не припомню где бы он подтаскивал на около систематической основе (ну может ПО-2012, но вряд ли). Ну а в ПО-2018 был неплох, но чемпионская команда родилась БЕЗ НЕГО (в последнем периоде 5-го матча второго раунда) и за это (создание препятствий для рождения боеспособного коллектива) платить тому, кого подменяли открывая в себе новые грани разные Эллеры и прочие Стивенсоны, Биглы, не принято
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pops_79
Видно, что парень смотрит НХЛ в пол-глаза.
И МакДи не первый конкурент
И Вашингтон с Орловым с 2018 не блистал
И забивать ветерану проще, не когда на него играет слабая в целом команда (а этого и не было, исключая единичные эпизоды легких концовок), а когда он играет за счет силы других звеньев.

Ну и спорт высших достижений это в первую очередь умение выжимать из себя и коллектива эмоциональный допинг, а старики в Вашингтоне конечно, наверное, неплохо проводят время друг с другом вне игр и на тренировках, но в игре эмоций не хватает (особенно коллективных). И пока от обмена Орлова выиграли все: и Орлов, и молодеющий Вашингтон с непонятно кем в ростере (все набрали очков вчера, включая старика Смита) и, думаю, и Овечкин
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борецЗАнеСправедливость
Ответ Александр Иванов
а его слова это доказательство,того что болельщики явно не правы?
А Леха явно что то знает🤣
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борецЗАнеСправедливость
Ответ Александр Иванов
а его слова это доказательство,того что болельщики явно не правы?
Болельщики предвзяты
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борецЗАнеСправедливость
Ответ Александр Иванов
а его слова это доказательство,того что болельщики явно не правы?
Вы не понимаете это другое😆
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Это Рамис
Будь бы Терещенко блестящим генменом НХЛ его мнение имело бы какой-то смысл, а так пардон, но менеджменту Столичных виднее как деньги зарабатывать
+1
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Это Рамис
Ответ Booligan
Мнение чела, который провел целых ноль игр в кубке Стэнли
В НХЛ вообще
+2
-1
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Вадим Скорин
Совершенно правильная стратегия клуба. Овечкин забивает 895 шайбу и вписывает свое имя навсегда в рекорды НХЛ. Забьёт 900 - ю и открывает клуб имени Овечкина. А так , как Овечкин и ". Вашингтон " это одно целое, то и клуб навсегда получает дивиденды (моральные, финансовые). Что касаемо Макдэвида, 551 игра забил 291= 0.528. Ему, чтобы повторить 815 шайб Овечкина надо следующие 11 лет(902 игры в РС, играть без пропусков) забивать по 46 - 48 шайб минимум каждый год. Возможно такое - да, будет - увидим. У Мэттьюса вроде чуть- чуть проще, 463 игры, забито 287 = 0.6198. Но он часто травмируется. Ему в начале этого сезона много авансов давали и что, мучается никак 300 шайб не одолеет. А Овечкин спокойно идёт, от матча к матчу. Рекорд по шайбам за один клуб, так это уже космос, 815 шайб и все понимают, что он будет расти. Преимущество Овечкина в том, что он уже сделал, а другие должны повторить.
+6
-2
+4
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Александр Иванов
Ответ борецЗАнеСправедливость
Ахаха, а болелы вашика тут доказывают обратное🤣
а его слова это доказательство,того что болельщики явно не правы?
+3
-3
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Booligan
Мнение чела, который провел целых ноль игр в кубке Стэнли
+6
-1
+5
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Артем Зырянов
Алексей пытается быть экспертом во всех темах, и не успевает следить ни за одной.
+7
-1
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Фанат Ференцвароша
Я про это уже как пол сезона пишу. Или Терещенко просто начитался комментариев "хейтеров" со спортса?)))
+3
-3
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борецЗАнеСправедливость
Ахаха, а болелы вашика тут доказывают обратное🤣
+4
-5
-1
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