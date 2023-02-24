«Вашингтон» и Орлов не договорились о сроке нового контракта. Игрок хотел 6 лет, клуб предлагал 3 года («Матч ТВ»)

«Вашингтон» обменял в «Бостон», так как не договорился с ним о сроке контракта.

Как сообщает « », клуб предлагал 31-летнему защитнику соглашение на 3 года. Сам игрок хотел подписать договор на 6 лет.

В июне 2017 года Орлов подписал контракт с «Кэпиталс» на 6 лет с кэпхитом 5,1 миллиона долларов. Срок его действия истекает летом этого года.

«Вашингтон» предлагал новую сделку на три года, сторона игрока (агент ) хотела контракт на шесть лет. По всем оценкам экспертов «Кэпиталс» в ближайшие два-три года ждет коренная перестройка состава.

Орлов в 34 года мог бы и не получить новое предложение. В то время клубу был бы нужен не ветеран с большой зарплатой, а молодежь и обновление состава за драфт-пики.

В данном случае между « » и игроком критическим был не финансовый вопрос. О деньгах бы они договорились. Но вот о сроке контракта договориться не сумели, поэтому в итоге перед дедлайном появился вариант с обменом в «Бостон». Сейчас «Кэпиталс» взяли драфт-пики. Команда готовится к перестройке, которая начнется через два года», – говорится в сообщении источника канала.

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