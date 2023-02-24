«Вашингтон» и Орлов не договорились о сроке нового контракта. Игрок хотел 6 лет, клуб предлагал 3 года («Матч ТВ»)

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Марк Гандлер Дмитрий Орлов Матч ТВ Хоккей

«Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова в «Бостон», так как не договорился с ним о сроке контракта.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб предлагал 31-летнему защитнику соглашение на 3 года. Сам игрок хотел подписать договор на 6 лет. 

В июне 2017 года Орлов подписал контракт с «Кэпиталс» на 6 лет с кэпхитом 5,1 миллиона долларов. Срок его действия истекает летом этого года. 

«Вашингтон» предлагал новую сделку на три года, сторона игрока (агент Марк Гандлер) хотела контракт на шесть лет. По всем оценкам экспертов «Кэпиталс» в ближайшие два-три года ждет коренная перестройка состава.

Орлов в 34 года мог бы и не получить новое предложение. В то время клубу был бы нужен не ветеран с большой зарплатой, а молодежь и обновление состава за драфт-пики.

В данном случае между «Вашингтоном» и игроком критическим был не финансовый вопрос. О деньгах бы они договорились. Но вот о сроке контракта договориться не сумели, поэтому в итоге перед дедлайном появился вариант с обменом в «Бостон». Сейчас «Кэпиталс» взяли драфт-пики. Команда готовится к перестройке, которая начнется через два года», – говорится в сообщении источника канала.

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5 комментариев

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SmilingBy
3 года мало 6 лет много. На 5 лет думаю точно найдёт клуб за адекватные деньги.
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Sovagr
Возможно, просто позволили прогуляться за Чашкой. Летом подпишут лет на 5.
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АРХАТ
Ови: "Димка, я сделал всё что мог. В вашиках я ещё года 3, чтобы побить рекорд, а там всё. Так что только на 3 годв контракт могу пролоббировать"
+1
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gombocrew
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Не попадут, 7 команд претендуют на 2 путевки вайлд-кард, из этих команд Вашингтон идет на последнем месте
+2
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Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
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Montenegro Serbian
Ну Орлова тоже можно понять: на носу последний крупный контракт.
Там на кону и цифры серьёзные и самому игроку хочется "подлиннее" для безопасности. Клубу наоброт.
Если прям сильно не сошлись в сроках, то проще "развестись".
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