Заварухин об 1:2 от «Металлурга»: «Автомобилист» возьмет лучшее из этой игры. Серия только начинается»
Николай Заварухин высказался после поражения «Автомобилиста» от «Металлурга» (1:2 ОТ, 1-2).
Команды провели третий матч в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.
«Равная игра, обоюдоострая. Моменты были и у нас, и у Магнитогорска. Здорово поработали в меньшинстве. И опять овертайм, соперник забил гол.
Как избежать удалений? Это эмоции, ребята стараются, нет претензий к парням. Возьмем лучшее из этой игры, серия только начинается, я считаю. Да, где-то была пара ненужных удалений, но это эмоции.
Низкая результативность? Игра идет кость в кость, здорово играют вратари.
Согласен, что два автогола – злой рок, в этом есть немного невезения», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
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