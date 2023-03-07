Заварухин об 1:2 от «Металлурга»: «Автомобилист» возьмет лучшее из этой игры. Серия только начинается»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Николай Заварухин высказался после поражения «Автомобилиста» от «Металлурга» (1:2 ОТ, 1-2).

Команды провели третий матч в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Равная игра, обоюдоострая. Моменты были и у нас, и у Магнитогорска. Здорово поработали в меньшинстве. И опять овертайм, соперник забил гол.

Как избежать удалений? Это эмоции, ребята стараются, нет претензий к парням. Возьмем лучшее из этой игры, серия только начинается, я считаю. Да, где-то была пара ненужных удалений, но это эмоции.

Низкая результативность? Игра идет кость в кость, здорово играют вратари.

Согласен, что два автогола – злой рок, в этом есть немного невезения», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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1 комментарий

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Xell
10,12марта закончится.
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