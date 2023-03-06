«Металлург» повел 2-1 в серии с «Автомобилистом», выиграв второй матч подряд во втором овертайме. Зернов забил на 91-й минуте

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев видео КХЛ Кубок Гагарина Денис Зернов Хоккей

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

Команда тренера Ильи Воробьева одержала победу во втором овертайме третьего матча серии Кубка Гагарина со счетом 2:1.

Решающую шайбу на 91-й минуте матча (11-я минута второго дополнительного периода) забросил нападающий Денис Зернов.

Магнитогорцы, таким образом, получили лидерство в серии – 2-1.

Это вторая победа «Металлурга» подряд над екатеринбуржцами во втором овертайме. Победитель второго матча серии также был определен во втором дополнительном периоде – тогда, на 85-й минуте игры, шайбу забросил Егор Яковлев.

8 комментариев

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Семен Бабцов
Ответ fregat96
Ммг был понастырней в овертаймах, как будто у Авто подкончился бензин. Но с решающей шайбой опять неповезло-то в клюшку Белоусова, то в голову Трямы. Надеюсь хоккейная фортуна вернет долги.
Это уже и есть долги хоккейной фортуны
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MMGPetr
Металлург с победой, но с большинством это просто беда ни какой игроцкой мысли нет, распасовка ради распасовки, тренера вы хоть подсмотрите какие-то комбинации у других команд у кого большенство хорошо получается исполнители есть а толку никакого.
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Олег
МАГНИТКА С ПОБЕДОЙ! В ОВЕРТАЙМЕ ПО СВЕЖЕЕ
БЫЛИ, ГОЛ ХИТРЫЙ ЗАЛЕТЕЛ. БОЛЬШИНСТВО НЕ
КАКОЕ , НУЖНО НАЛАЖИВАТЬ. АВТО СПАСИБО ЗА
ИГРУ.
+1
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+1
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Алексей 101
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург!!! Сегодня была игра-огонь!!! Второй овертайм Магнитка лихо возила Авто. И движение было, и нацеленность на ворота. Почему нельзя было так играть в 1 и 2 матче? С такой игрой, если решить две проблемы - даления и большинство, можно думать о победе в серии.
В основное!! вот тогда с победой,а залетают дурачком это не охххх победа
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-3
-3
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Алексей 101
Позезло опять ((
+2
-1
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fregat96
Ммг был понастырней в овертаймах, как будто у Авто подкончился бензин. Но с решающей шайбой опять неповезло-то в клюшку Белоусова, то в голову Трямы. Надеюсь хоккейная фортуна вернет долги.
+7
-1
+6
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Фёдор Кузнецов
Отличный матч, в овертайме сильно давили гол назревал, понравилось как за пару минут до гола Кормье применил жесткий силовой на Юрове, а тот через секунду встал
+1
-1
0
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Stepan Moris
С победой Металлург!!! Сегодня была игра-огонь!!! Второй овертайм Магнитка лихо возила Авто. И движение было, и нацеленность на ворота. Почему нельзя было так играть в 1 и 2 матче? С такой игрой, если решить две проблемы - даления и большинство, можно думать о победе в серии.
+4
-1
+3
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