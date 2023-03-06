«Металлург» повел 2-1 в серии с «Автомобилистом», выиграв второй матч подряд во втором овертайме. Зернов забил на 91-й минуте

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с « ».

Команда тренера одержала победу во втором овертайме третьего матча серии Кубка Гагарина со счетом 2:1.

Решающую шайбу на 91-й минуте матча (11-я минута второго дополнительного периода) забросил нападающий .

Магнитогорцы, таким образом, получили лидерство в серии – 2-1.

Это вторая победа « » подряд над екатеринбуржцами во втором овертайме. Победитель второго матча серии также был определен во втором дополнительном периоде – тогда, на 85-й минуте игры, шайбу забросил Егор Яковлев.