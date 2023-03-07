Воробьев о 2:1 с «Автомобилистом»: «Металлург» забил рабочие голы. Это то, что мы просили»

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Илья Воробьев оценил победу «Металлурга» над «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1).

Команды провели третий матч в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Хорошие были третий период и два овертайма в нашем исполнении. Рабочие голы забили, в овертайме тоже – рабочий гол, все на пятак, все доедают. Это то, что мы просили. Рад, что выиграли очередной сложный матч, снова во втором овертайме. Работаем дальше.

Откуда ребята достали энергию в овертайме? Ребята – молодцы, это характер. И трибуны погнали вперед.

Откуда берутся нелепые удаления? Мы говорим об этом. Бывает, что со злости клюшки ломают, одна часть вылетела на лед, получили удаление. Еще раз поговорим об этом.

Будем разбирать большинство, смотреть, естественно, нам надо добавлять в этом компоненте», – сказал главный тренер «Металлурга».

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1 комментарий

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Back to the Future in 2012 :)!!!
P.S. Он даже в Ригу позвонил :)!!!
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