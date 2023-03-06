«Северсталь» повела 2-1 в серии с ЦСКА. Команда Разина трижды отыгралась и победила 5:3 в 3-м матче

«Северсталь» вышла вперед в серии против ЦСКА в плей-офф .

Команда тренера одержала победу над московским клубом (5:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

По ходу игры череповчане уступали трижды: ЦСКА выигрывал 1:0, 2:1 и 3:2, но « » каждый раз удавалось отыгрываться.

При счете 3:3 в третьем периоде «Северсталь» забросила две шайбы и выиграла матч 5:3.

Череповецкий клуб повел в серии со счетом 2-1.

Это вторая победа «Северстали» над подряд в ходе серии: во втором матче команда Разина победила во втором овертайме.