«Северсталь» повела 2-1 в серии с ЦСКА. Команда Разина трижды отыгралась и победила 5:3 в 3-м матче
«Северсталь» вышла вперед в серии против ЦСКА в плей-офф КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина одержала победу над московским клубом (5:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
По ходу игры череповчане уступали трижды: ЦСКА выигрывал 1:0, 2:1 и 3:2, но «Северстали» каждый раз удавалось отыгрываться.
При счете 3:3 в третьем периоде «Северсталь» забросила две шайбы и выиграла матч 5:3.
Череповецкий клуб повел в серии со счетом 2-1.
Это вторая победа «Северстали» над ЦСКА подряд в ходе серии: во втором матче команда Разина победила во втором овертайме.
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
к северстали едет адмирал
обыграв 2-1 СЮ
попали в финал с северсталью
Лигу надо увеличить до 30 команд ещё бы
Но если я отстал от жизни, поправтьте
Характер и система на фоне унылых и слабаков из минского Динамо, где жалуются на лед и судей при позорных домашних 0:4