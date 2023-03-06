«Северсталь» повела 2-1 в серии с ЦСКА. Команда Разина трижды отыгралась и победила 5:3 в 3-м матче

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Северсталь» вышла вперед в серии против ЦСКА в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина одержала победу над московским клубом (5:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

По ходу игры череповчане уступали трижды: ЦСКА выигрывал 1:0, 2:1 и 3:2, но «Северстали» каждый раз удавалось отыгрываться.

При счете 3:3 в третьем периоде «Северсталь» забросила две шайбы и выиграла матч 5:3.

Череповецкий клуб повел в серии со счетом 2-1.

Это вторая победа «Северстали» над ЦСКА подряд в ходе серии: во втором матче команда Разина победила во втором овертайме.

Северсталь – ЦСКА 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
Дата проведения
6 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Григоренко (Окулов)
1:1 – 16 Лишка (Иванцов, Морозов)
1:2 – 19 Слепышев (Карнаухов, Макаров)
2:2 – 22 Морозов (Пыленков, Пресс)
2:3 – 28 Мамин (Григоренко)
3:3 – 28 Вовченко (Гераськин, Петунин)
4:3 – 44 Вовченко (Пыленков, Петунин)
5:3 – 58 Петунин (Рожков)

45 комментариев

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Антон Антонов
Ответ Rjcnbr
Финал Адмирал - Северсталь
нас всех ждёт непростой финал
к северстали едет адмирал
обыграв 2-1 СЮ
попали в финал с северсталью
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Mi4eL
Странно. Вагнера не вижу на ветке
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Xell
Ответ Rjcnbr
Финал Адмирал - Северсталь
Финал Металлург—Ска)
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Советский Комиссар
Ответ Серый
Функционеры тоже радуются, ведь можно говорить, что лига поравнялась. Только вот подравнялась она в отрицательную сторону. Звёзд в лиге на пальцах одной руки можно сосчитать.
>пук
Лигу надо увеличить до 30 команд ещё бы
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Сергей Орлов
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
у команды есть ТРЕНЕР
Только пьющий и звонящий по ночам чернобровым генменеджерам)
+1
-1
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*BG*
Ответ Олег
Было бы неплохо чтобы Сева на западе в финале со СКА разобрался....
Я в том смысле, что ЦСКА еще поборется. Рано еще Северстали радоваться.
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Семен Бабцов
Аккуратней, ребятки! ЦСКА очень коварная команда, с 3:1 в серии отыгрываются бывает... Открытая рана😄😄😄
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*BG*
Северсталь - молодцы. Бьются, стараются. Самонов лютует. Фортуна вам пока улыбается. Армейцы - просыпайтесь. И в церковь сходите что-ли. Пока не прет.
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spetstorg76@mail.ru
Рано петь дифирамбы! Сегодня выиграли, молодцы не более! Нужно сохранить эмоции! Еще надо две выиграть! Вперед Северсталь, Ярославль с вами!
+3
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+3
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Рокко Сиффредди
Пока Шарик в воротах у Северстали есть шанс.
0
0
0
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mahurat
Ответ wolkov
сева на жилах вытягивает, но им кровь из носу надо брать 4 игру, ехать с 2:2 не вар
А потом выиграть последний матч в серии!
0
-1
-1
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Евгений Мозжов
Кони-мудаки, блин, че творят? Может в МХЛ перейти? Там точно будете в тройке призеров(может быть)
0
-1
-1
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artpal
Ответ Ярик01
А сейчас ещё пока не миксуют, чтобы ЦСКА и СКА до финала не встретились?
По идее нет
Но если я отстал от жизни, поправтьте
0
0
0
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Евгений Истомин
Ответ AndreyEN
Ай да Сева, ай да красавцы 👏👏👏 Московских миллиардеров размотали, просто красавцы!!! Вся страна радуется! Самонов ТОП 👍
Прямо таки размотали?)
+2
-2
0
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*BG*
Ответ Олег
Было бы неплохо чтобы Сева на западе в финале со СКА разобрался....
Пусть с ЦСКА сначала разберутся. Им еще 2 игры нужно выиграть.
+1
0
+1
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soleg76
Ответ Олег
Было бы неплохо чтобы Сева на западе в финале со СКА разобрался....
Сева не может быть в финале конфы со СКА. Это второй тур может быть только
+2
0
+2
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Koulmann
крсававцы, просто красавцы.
Характер и система на фоне унылых и слабаков из минского Динамо, где жалуются на лед и судей при позорных домашних 0:4
0
0
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Олег
Ответ Rjcnbr
Финал Адмирал - Северсталь
Было бы неплохо чтобы Сева на западе в финале со СКА разобрался....
0
0
0
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Илья Илья
Ответ Иван Обрубов
а мне бы хотелось Торпедо-Северсталь
Такого финала быть не может
+1
0
+1
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Иван Овчинников
Разин ещё с Ижстали выжимает максимум из команды. Когда с одной из самых бедных команд лиги в финал вышел. Тогда как раз фармом Северстали были. Тимашов, Моисеев из той разинской Ижстали.
+7
0
+7
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Ярик01
Ответ artpal
Нереально, это одна конференция
А сейчас ещё пока не миксуют, чтобы ЦСКА и СКА до финала не встретились?
0
0
0
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Давид Зараев
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ. 10 лет ему. На первом месте выходит.
0
-6
-6
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Серый
Ответ Trash Talking
Как бы первый раунд ПО КГ не закончился, российский хоккей радует. Хотя бы тем, что матчи между 1 и 8 командами конференций стали смотрибельны и непредсказуемы. Северсталь молодчики!
Функционеры тоже радуются, ведь можно говорить, что лига поравнялась. Только вот подравнялась она в отрицательную сторону. Звёзд в лиге на пальцах одной руки можно сосчитать.
+5
-5
0
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wolkov
сева на жилах вытягивает, но им кровь из носу надо брать 4 игру, ехать с 2:2 не вар
+5
0
+5
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artpal
Ответ Иван Обрубов
а мне бы хотелось Торпедо-Северсталь
Нереально, это одна конференция
+4
0
+4
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