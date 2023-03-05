Александр Кожевников: «Овечкин – настоящий мужик! Он всегда соберется. Все будет нормально, дай бог, чтобы без травм»

поделился мнением о форварде .

– Овечкин накануне сделал дубль, до Гретцки осталось 79 шайб. Как считаете, недавно пережитая трагедия помогла ему стать сильнее?

– Овечкин – настоящий мужик! Он всегда соберется. И потом, он реалист, ему же не 15 лет. Все мы уходим: кто‑то раньше, кто‑то позже.

Он создал хорошую семью, они всегда его поддержат. Конечно, потери иногда вызывают злость. Но все у него будет нормально, дай бог, чтобы без травм. Травмы – это самое страшное, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф