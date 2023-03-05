Александр Кожевников: «Овечкин – настоящий мужик! Он всегда соберется. Все будет нормально, дай бог, чтобы без травм»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

– Овечкин накануне сделал дубль, до Гретцки осталось 79 шайб. Как считаете, недавно пережитая трагедия помогла ему стать сильнее?

– Овечкин – настоящий мужик! Он всегда соберется. И потом, он реалист, ему же не 15 лет. Все мы уходим: кто‑то раньше, кто‑то позже.

Он создал хорошую семью, они всегда его поддержат. Конечно, потери иногда вызывают злость. Но все у него будет нормально, дай бог, чтобы без травм. Травмы – это самое страшное, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф

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2 комментария

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Дядь Валакас
На самом деле осталось не так уж много до рекорда. Если дальше все будет нормально, должен осилить
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kirk
Столько специалистов высказывается, когда Ови забивает...
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