Фетисов о 16-м месте Овечкина по очкам в НХЛ: «Хрен с ним, с Микитой. Забить больше всех – мегацель, а остальные Микиты пускай отдыхают»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Стэн Микита Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Александр Овечкин вышел на 16-е место в НХЛ по набранным очкам.

Нападающий «Вашингтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (8:3).

За карьеру в рамках регулярок Овечкин записал на свой счет 1470 (815+655) в 1333 матчах. Россиянин опередил Стэна Микиту с 1467 (541+926) очками в 1396 играх.

«Ну, и хрен с ним, со Стэном Микитой. Тут сравнивать не с чем. Еще раз говорю: нужно поддерживать Сашу, чтобы он забил больше всех. Это мегацель, а все остальные Микиты пускай отдыхают.

У него другая цель стоит – стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места – не тема для разговора.

Так что давайте Саше пожелаем здоровья самое главное, настроения и удачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Член Зала хоккейной славы Стэн Микита ушел из жизни в августе 2018 года в возрасте 78 лет. 

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф

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18 комментариев

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Роберт Зайнуллин
Ответ Naidz NAU
Дно он пробил в ситуации с Константиновым - чему тут удивляться
Что там за история? Можно ссыль?
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Art Ebosh
Ответ Вадим Сидоров
Не ожидал такого хамоватого коммента в духе Кожевникова от Фетисова. Член Зала Славы заслуживает большего уважения.
Первый раз что ли такое? Обычный шовинизм по-русски. А потом удивляемся, чего это нас нигде не любят. То у них «спорт вне политики», то членов Зала Славы в контексте «хрен с ним» употребляют. Мрак.
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Qwerty Иванов
Ответ Вадим Сидоров
"У него другая цель стоит – стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места – не тема для разговора." Лучшим бомбардиром он уже никогда не станет ибо 2857 очков. Стыдно хоккеисту Фетисову путать понятия бомбардира и снайпера.
может автор статьи налажал?
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United
Напишу, пожалуй, тоже слово ХРЕН, интересно заблокирует спорц или нет
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Bucefall
Ну если Микита "хрен с ним и нечего даже сравнивать", то кто такой Фетисов тогда...
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Антон Якимцев
Слава ремонт чтоль дома делает?
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Maxim Shumov
Фу, какая же дрянь. Позорище. Славик продал остатки нравственности.
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Naidz NAU
Дно он пробил в ситуации с Константиновым - чему тут удивляться
+2
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Xell
Всем бы быть такой Микитой
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Xell
Фетисов это Лол. Этот Микита 2раза брал Харт, 4раза Арт и 4раза играл в финалах КС)))
+3
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yalyon
Классика. А в России все депутаты Госдумы как ауешники общаются?
+4
-1
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Волька-ибн-Алёша
опохмелись уже "слава"
+6
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Геннадий Тёкин
Ответ Вадим Сидоров
"У него другая цель стоит – стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места – не тема для разговора." Лучшим бомбардиром он уже никогда не станет ибо 2857 очков. Стыдно хоккеисту Фетисову путать понятия бомбардира и снайпера.
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Sanan1908
На каком месте сам Фетисов то!?? Как будто Микита его враг
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Антон
Эй, Микита, а ну иди сюда...
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Вадим Сидоров
"У него другая цель стоит – стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места – не тема для разговора."
Лучшим бомбардиром он уже никогда не станет ибо 2857 очков. Стыдно хоккеисту Фетисову путать понятия бомбардира и снайпера.
+18
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+17
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Ферзь на р1
Микиту так называет, как будто какой-то пацан со двора, ничего не добившись
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Вадим Сидоров
Не ожидал такого хамоватого коммента в духе Кожевникова от Фетисова. Член Зала Славы заслуживает большего уважения.
+30
-2
+28
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