Фетисов о 16-м месте Овечкина по очкам в НХЛ: «Хрен с ним, с Микитой. Забить больше всех – мегацель, а остальные Микиты пускай отдыхают»

высказался о том, что вышел на 16-е место в по набранным очкам.

Нападающий « » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (8:3).

За карьеру в рамках регулярок Овечкин записал на свой счет 1470 (815+655) в 1333 матчах. Россиянин опередил с 1467 (541+926) очками в 1396 играх.

«Ну, и хрен с ним, со Стэном Микитой. Тут сравнивать не с чем. Еще раз говорю: нужно поддерживать Сашу, чтобы он забил больше всех. Это мегацель, а все остальные Микиты пускай отдыхают.

У него другая цель стоит – стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места – не тема для разговора.

Так что давайте Саше пожелаем здоровья самое главное, настроения и удачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Член Зала хоккейной славы Стэн Микита ушел из жизни в августе 2018 года в возрасте 78 лет.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф