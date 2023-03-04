Воробьев о победе над «Автомобилистом»: «Нервный матч. Рады, что перевели серию в домашнюю, будем со своим преимуществом»

высказался после матча против « » (3:2 2ОТ, 1-1 в серии).

«Довольно нервный матч, особенно концовка, пропустили «пять на шесть», неправильно там сыграли, а в овертайме надо все на ворота доставлять. Так получилось, было задание, ребята исполнили. Рады, что перевели серию в домашнюю, будем со своим преимуществом.

играл в овертайме, чтобы игроки получили отдых? Да, давали ребятам передохнуть, пытались сбалансировать.

Больше опасных моментов у соперника в овертайме? В первой встрече у нас было больше моментов, а результат не в нашу пользу. Надо терпеть, работать и все на ворота.

«Металлург» выиграл, хуже начав первый период, – это был хитрый план? Конечно, хитрый план (смеется)», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» победил «Автомобилист» во втором овертайме и сравнял счет в серии