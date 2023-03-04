Воробьев о победе над «Автомобилистом»: «Нервный матч. Рады, что перевели серию в домашнюю, будем со своим преимуществом»

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Данила Юров Хоккей

Илья Воробьев высказался после матча против «Автомобилиста» (3:2 2ОТ, 1-1 в серии).

«Довольно нервный матч, особенно концовка, пропустили «пять на шесть», неправильно там сыграли, а в овертайме надо все на ворота доставлять. Так получилось, было задание, ребята исполнили. Рады, что перевели серию в домашнюю, будем со своим преимуществом.

Юров играл в овертайме, чтобы игроки получили отдых? Да, давали ребятам передохнуть, пытались сбалансировать.

Больше опасных моментов у соперника в овертайме? В первой встрече у нас было больше моментов, а результат не в нашу пользу. Надо терпеть, работать и все на ворота.

«Металлург» выиграл, хуже начав первый период, – это был хитрый план? Конечно, хитрый план (смеется)», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» победил «Автомобилист» во втором овертайме и сравнял счет в серии

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4 комментария

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Максим Старовойтов
Я удивляюсь судейству. Почему не назначили буллит в ворота магнитов? Момент был один один как в нашем матче с АкБ. ТОлько радулову дали шанс получить премию и он пробивал буллит а тут только две минуты. Будь реализован штрафной бросок то магниты бы не отскочили бы как это получилось в овертайме. Авто я за вас болел. Видно что вы сломаете очкарика воробья. Болельщик Авангарда.
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Max_Ekb96
Отскочил воробышек
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сергей ожиганов
Вот именно, дурочка зашла и дурацкая победа
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Олег
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ИГРОЙ, В НЕ РАВНЫХ СОСТАВАХ СОВСЕМ БЕДА, ХОРОШО ЧТО ДУРОЧКА ЗАШЛА. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
+3
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