Заварухин о матче с «Металлургом»: «Хорошая игра плей-офф, много борьбы, эмоций, драки. Пропустили непонятный гол, но это спорт, кому-то везет»

Теги Металлург Мг Автомобилист драки Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Горняк ВХЛ Алексей Макеев Анатолий Голышев Чемпионат.com Владимир Галкин Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча плей-офф с «Металлургом» (2:3 2ОТ, 1-1).

«Хорошая игра плей-офф, много борьбы, эмоций, драки. Хорошие моменты, но вратарь соперника не позволил их реализовать, были возможности в первом овертайме. Пропустили непонятный гол, но это спорт, кому-то везет.

Специалисты по игре с шестым полевым? Пробуем на тренировках этот момент, получилось у ребят.

Перебросали «Металлург» в овертайме? Был хороший момент у Макеева, у Голышева, но вратарь «Металлурга» сыграл на высоте, не позволил забить.

Рады ли за «Горняк» в ВХЛ? Помогли немножко, отдали им и Вову Галкина, и Кузнецова, стараемся помогать системе. Неучева отдавали на игры плей-офф в молодежке, чтобы ребята росли и были в игровом тонусе.

Нет ли страха, что в следующем матче не получится из-за усталости сегодня? Физически и Магнитогорск провел столько времени на льду, сколько и мы. Надо собрать эмоции, найти положительные эмоции, восстановить ребят и идти дальше.

Поедет ли Галкин в Магнитогорск? Да, Вова будет с нами», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Металлург» победил «Автомобилист» во втором овертайме и сравнял счет в серии

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3 комментария

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Иван Иванович
Ответ fregat96
Достойная игра, не повезло. Могли решить в первом овертайме. Радует, что мы не андердоги, а как минимум не слабее. Может я предвзят, но не нравится мне "наколенная" игра Маттса, каждый раз вздрагиваю, когда в его сторону что то летит. Сегодня одна из трех, точно его. Ну и Да Косте бы забить, у него сразу покатит, а то старается пока сильно, но получается меньше, чем хотелось бы. Пас в офис Бруксу уже прошёл.
Стефан да, не в себе пока, не может найти бросок и с передачами не идет толком. Но в целом игра радует глаз, главное верить в себя и в партнеров по команде и удача вернет все долги
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fregat96
Достойная игра, не повезло. Могли решить в первом овертайме. Радует, что мы не андердоги, а как минимум не слабее. Может я предвзят, но не нравится мне "наколенная" игра Маттса, каждый раз вздрагиваю, когда в его сторону что то летит. Сегодня одна из трех, точно его. Ну и Да Косте бы забить, у него сразу покатит, а то старается пока сильно, но получается меньше, чем хотелось бы. Пас в офис Бруксу уже прошёл.
+1
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+1
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Иван Иванович
Все верно, это хоккей…где то не повезло, но свои шансы просто упустили раньше. Верим в команду и едем дальше
+3
0
+3
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